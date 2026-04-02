Позната пјевачица ухватила мужа у кревету са другом, па услиједио шок: ''И сад ми је тешко''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Драгица Радосављевић Цакана једном приликом је доживјела огроман стрес када је свог супруга затекла у соби са другом женом.
Иако се на крају испоставило да је у питању намјештаљка за емисију "Немогућа мисија", пјевачица признаје да је у потпуности повјеровала у превару и да се и данас са тежином присјећа тог стресног тренутка.
Србија
Водостај Саве код Шапца наредних дана изнад границе редовне одбране од поплава
Пјевачица Драгица Радосављевић Цакана и њен супруг Небојша Негић годинама уживају у складном браку без скандала, међутим, јавност је једном приликом брујала о његовој наводној превари.
У оквиру емисије "Немогућа мисија", Цакана је затекла супруга у кревету са другом женом и одмах почела да прави хаос, док је уплашена лажна љубавница побјегла у купатило. Пјевачица је била у толиком шоку да је у потпуности повјеровала у причу која јој је приређена.
Цаканин супруг је вјеровао да ће певачица "провалити" да јој припремају скривену камеру, али се то ипак није догодило. Када је емисија завршена и када је схватила да је све била намјештаљка, Цакана је побјеснила на супруга јер ју је изложио невјероватном стресу.
Фудбал
И ФИФА дигла цијене: Ево колико кошта улазница за Змајеве
"Мој осјећај тада, тог тренутка... Нећу заборавити. Ја сам била у шоку буквално", изјавила је пјевачица, додајући да је њен муж из собе изашао "демолиран" и да је могла физички да нападне и њега и дјевојку. Иако је прошло доста времена, Цакана је недавно признала да јој је и даље тешко када се сјети тог тренутка.
Поред анегдоте о лажној превари, пјевачица је недавно открила још један необичан детаљ – људи је редовно зову да пјева на прославама поводом развода брака.
Регион
Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена
Цакана истиче да је ангажована и за такве догађаје на којима бивши супружници крај свог брака славе заједно. Иако признаје да је то донекле необично, пјевачица на то гледа потпуно рационално: "Људи се воле, па се у неком тренутку то смањи и онда се растану... Увијек ме сачекају добро расположени и на тим прославама".
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 д0
Сцена
4 д0
Сцена
4 д0
Сцена
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму