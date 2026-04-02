И ФИФА дигла цијене: Ево колико кошта улазница за Змајеве

ФИФА је подигла највишу цијену улазница за финале Свјетског првенства на 10.990 долара након што је у сриједу, 1. априла, поново отворена продаја због проблема који су оптеретили систем.
Када је започета продаја улазница у децембру након жријеба за сам турнир, цијена је била 8.680 долара.
Србија
Водостај Саве код Шапца наредних дана изнад границе редовне одбране од поплава
Улазнице категорије 2 за утакмицу која ће се 19. јула играти на стадиону "МетЛајф" у Ист Ратерфорду (Њу Џерси), коштају 7.380 долара, у односу на 5.575 долара из децембра, а улазнице категорије 3 коштале су 5.785 долара, што је повећање у односу на првобитну цијену од 4.185 долара.
До сриједе навече биле су на продају и улазнице за 17 од 72 утакмице групне фазе, док улазнице за утакмице нокаут фазе нису биле доступне, пише "АП Њуз".
Регион
Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена
За прву утакмицу репрезентација Босне и Херцеговине која ће одмјерити снаге са домаћом селекцијом Канаде 12. јуна у Торонту доступне су само улазнице од 2.240 долара, док су у децембру коштале 2.170 долара.
ФИФА није објавила које су утакмице и цјеновне категорије доступне, остављајући потенцијалним купцима улазница да сами претражују ФИФА веб страницу за продају улазница, на коју је пријављивање често трајало сатима, што је већ био предмет великих критика на рачун кровне куће свјетског фудбала.
Република Српска
Додик: Када не разумијете Републику Српску
ФИФА је такође саопштила да се не продају све преостале улазнице за 104 утакмице које ће се играти у САД, Мексику и Канади од 11. јуна до 19. јула и да ће додатне улазнице бити пуштане у продају постепено.
