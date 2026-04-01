Вицо Зељковић након Италије послао јасну поруку

01.04.2026 14:26

Босна и Херцеговина синоћ се пласирала на друго Свјетско првенство у историји након драматичне побједе над репрезентацијом Италије 1:1 (4:1).

Тим поводом пред новинаре су изашли предсједник Н/ФС БиХ Вицо Зељковић, селектор Сергеј Барбарез, нападач Един Џеко и директор бх. репрезентације Емир Спахић.

"Прије свега, желим да честитам нашим играчима, а посебно селектору Барбарезу, дирекотру Спахићу и капитену Џеки. Морам бити личан и захвалити се Александеру Чеферину што је дошао да нас подржи. Велики смо пријатељи. Не желимо стати овдје. На Мундијал нећемо ићи као туристи и биће нам циљ да прођемо групу. Немојмо стварати притисак и пустимо играче да уживају у овом резултату", казао је Вицо Зељковић.

Предсједник Савеза је најавио и борбу за пласман на прво Европско првенство у историји БиХ, које се одржава 2028. године у Великој Британији, као и изградњу националног стадиона у Зеници.

"Тренутни стадион у Зеници треба да се руши и да се гради национални стадион", рекао је.

Након Зељковића, кратко је ријеч преузео и селектор Барбарез:

"Желим се захвалити мојим саиграчима, мојим 'фајтерима'".

Више из рубрике

Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

Фудбал

Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

4 д

2
Познате све групе за Мундијал 2026

Фудбал

Познате све групе за Мундијал 2026

4 д

0
Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

Фудбал

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

5 д

0
Преокрет у режији Павловића и Митровића за побједу Србије

Фудбал

Преокрет у режији Павловића и Митровића за побједу Србије

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

