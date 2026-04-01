Вицо Зељковић након Италије послао јасну поруку

Босна и Херцеговина синоћ се пласирала на друго Свјетско првенство у историји након драматичне побједе над репрезентацијом Италије 1:1 (4:1).
Тим поводом пред новинаре су изашли предсједник Н/ФС БиХ Вицо Зељковић, селектор Сергеј Барбарез, нападач Един Џеко и директор бх. репрезентације Емир Спахић.
"Прије свега, желим да честитам нашим играчима, а посебно селектору Барбарезу, дирекотру Спахићу и капитену Џеки. Морам бити личан и захвалити се Александеру Чеферину што је дошао да нас подржи. Велики смо пријатељи. Не желимо стати овдје. На Мундијал нећемо ићи као туристи и биће нам циљ да прођемо групу. Немојмо стварати притисак и пустимо играче да уживају у овом резултату", казао је Вицо Зељковић.
Предсједник Савеза је најавио и борбу за пласман на прво Европско првенство у историји БиХ, које се одржава 2028. године у Великој Британији, као и изградњу националног стадиона у Зеници.
"Тренутни стадион у Зеници треба да се руши и да се гради национални стадион", рекао је.
Након Зељковића, кратко је ријеч преузео и селектор Барбарез:
"Желим се захвалити мојим саиграчима, мојим 'фајтерима'".
