Ово су сигурно знакови да вас партнер вара: Обратите пажњу

Сумња у партнерову вјерност једна је од најтежих емоција са којом се људи суочавају у вези или браку. Иако повјерење представља темељ сваког односа, реалност је да се многи бар једном запитају – да ли је све заиста онако како изгледа? У таквим ситуацијама, интуиција често проради прије него што се појаве конкретни докази.
Невјерство не настаје преко ноћи. У већини случајева, оно долази постепено, кроз промјене у понашању, комуникацији и емоцијама. Партнер који вара ријетко ће то отворено признати, али његови поступци могу открити много више него што мисли. Управо зато је важно обратити пажњу на сигнале који се понављају.
Репутација често умије да завара, али када се иста прича понавља из више извора, вриједи застати и размислити. Ако ваш партнер има историју честих промјена партнерки или га прати глас “женскароша”, то не мора нужно значити да ће вас преварити – али јесте сигнал за додатни опрез.
Важно је обратити пажњу на начин на који говори о бившим везама. Да ли преузима одговорност или увијек криви другу страну? Људи који не препознају сопствене грешке често понављају исте обрасце понашања. Такође, ако избјегава да говори о прошлости или мења причу, то може бити знак да нешто прикрива.
Изненадни талас пажње, скупих поклона и “превише лијепог понашања” нису увијек добар знак
Нема ништа лоше у поклонима и романтичним гестовима, али ако они долазе изненада и без јасног повода, могу имати дубље значење. Посебно ако се појављују након периода удаљености, чудног понашања или свађа.
Психолози упозоравају да особе које варају понекад покушавају да “избалансирају” осјећај кривице кроз претјерану пажњу према партнеру. То може укључивати скупе поклоне, неочекивана изненађења или нагло повећану њежност.
Један од најчешћих знакова потенцијалне преваре јесте нагла промена у свакодневном понашању. Партнер који је раније био отворен и доступан може постати повучен, нервозан или превише заштитнички настројен према свом телефону.
Ако крије екран, мијења лозинке или избјегава да одговори на једноставна питања – то може бити знак да скрива комуникацију са неким другим. Такође, смањена комуникација и емоционална дистанца често указују на то да пажњу усмјерава негдје другдје.
