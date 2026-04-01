Ово су сигурно знакови да вас партнер вара: Обратите пажњу

АТВ
01.04.2026 14:20

Фото: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Сумња у партнерову вјерност једна је од најтежих емоција са којом се људи суочавају у вези или браку. Иако повјерење представља темељ сваког односа, реалност је да се многи бар једном запитају – да ли је све заиста онако како изгледа? У таквим ситуацијама, интуиција често проради прије него што се појаве конкретни докази.

Невјерство не настаје преко ноћи. У већини случајева, оно долази постепено, кроз промјене у понашању, комуникацији и емоцијама. Партнер који вара ријетко ће то отворено признати, али његови поступци могу открити много више него што мисли. Управо зато је важно обратити пажњу на сигнале који се понављају.

Страдала дјевојка из Сивца

Србија

Туга: Ово је дјевојка коју је усмртио цитроен на пјешачком

Његова прошлост и репутација некада говоре све

Репутација често умије да завара, али када се иста прича понавља из више извора, вриједи застати и размислити. Ако ваш партнер има историју честих промјена партнерки или га прати глас “женскароша”, то не мора нужно значити да ће вас преварити – али јесте сигнал за додатни опрез.

Важно је обратити пажњу на начин на који говори о бившим везама. Да ли преузима одговорност или увијек криви другу страну? Људи који не препознају сопствене грешке често понављају исте обрасце понашања. Такође, ако избјегава да говори о прошлости или мења причу, то може бити знак да нешто прикрива.

Паре

Занимљивости

Ова 3 знака коначно рјешавају дугове и све муке са парама

Нема ништа лоше у поклонима и романтичним гестовима, али ако они долазе изненада и без јасног повода, могу имати дубље значење. Посебно ако се појављују након периода удаљености, чудног понашања или свађа.

Психолози упозоравају да особе које варају понекад покушавају да “избалансирају” осјећај кривице кроз претјерану пажњу према партнеру. То може укључивати скупе поклоне, неочекивана изненађења или нагло повећану њежност.

Један од најчешћих знакова потенцијалне преваре јесте нагла промена у свакодневном понашању. Партнер који је раније био отворен и доступан може постати повучен, нервозан или превише заштитнички настројен према свом телефону.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Прогноза која ће многе разочарати: Ево какво нас вријеме очекује послије Васкрса

Ако крије екран, мијења лозинке или избјегава да одговори на једноставна питања – то може бити знак да скрива комуникацију са неким другим. Такође, смањена комуникација и емоционална дистанца често указују на то да пажњу усмјерава негдје другдје.

Прочитајте више

Најопаснији мост на свијету

Свијет

Погледајте како изгледа најопаснији мост на свијету: Сваки корак је ризичан (ВИДЕО)

4 д

0
Бојана из Вијетнама

Занимљивости

Српкиња заглавила у Вијетнаму након короне и никад се није вратила

4 д

0
Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

Регион

Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

4 д

0
Тајна празничне енергије: Ових 7 ствари унесите у дом прије Васкрса

Савјети

Тајна празничне енергије: Ових 7 ствари унесите у дом прије Васкрса

4 д

0

Више из рубрике

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

Љубав и секс

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

4 д

1
Љубавни пар

Љубав и секс

Када разлика у годинама међу партнерима постаје проблем?

5 д

1
Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

Љубав и секс

Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

5 д

0
Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

Љубав и секс

Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

