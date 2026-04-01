Тајна празничне енергије: Ових 7 ствари унесите у дом прије Васкрса

Аутор:АТВ
Унесите ове васкршње симболе у свој дом и привуците срећу, здравље и просперитет. Одређени предмети и симболи могу допринијети хармонији, благостању и миру у дому.
Васкршњи празници су време окупљања, топлине и радости, али и прилика да свој дом испунимо позитивном енергијом.Док размишљамо о фарбању јаја, празничној трпези и декорацији, често заборавимо да и ситни детаљи у простору могу имати снажну симболику.
Према традиционалним вјеровањима, одређени предмети и симболи могу допринијети хармонији, благостању и миру у дому. Унијети их у свој простор пред Васкрс значи отворити врата срећи, здрављу и просперитету током цијеле године. Ево који симболи се најчешће препоручују:
Крст је не само основни симбол хришћанске вјере, већ и симбол спасења и наде. Препоручује се да га поставите у северозападни дио дома, јер се верује да тај простор носи енергију снаге, стабилности и мудрости. Може стајати у трпезарији, канцеларији или као декорација на улазу, као подсетник на заштиту и вјеру, пише Супер Жена.
Свијеће симболизују светлост која доноси јасноћу и уклања таму. У духовном смислу представљају Христово свјетло и пут ка вјечности. Идеално је поставити свијећу у североисточни дио дома, који је повезан са духовним растом и напретком.
У многим културама, зец је симбол плодности, обиља и среће. Препорука је да се у дому постави пар бијелих зечева, најбоље у источном дијелу простора. Вјерује се да овај симбол привлачи радост и обиље, посебно у празничном периоду.
Бијели љиљани симболизују чистоту, мир и духовну снагу. Њихово мјесто је у северозападном дијелу дома, гдје доприносе осећају стабилности и хармоније. Такође се могу поставити и у сјевероисточни дио, за подстицање духовног развоја.
Јаја су један од најпрепознатљивијих симбола Васкрса, јер представљају нови живот и плодност. Постављањем декорација у облику јаја у западни дио дома, посебно у дневну собу или трпезарију, доприносите очувању породичне хармоније и позитивних промјена.
Палма и маслина симболизују мир, победу и нови почетак. Зелене гранчице унијете у дом повезују се са енергијом прољећа и обнове. Препоручује се да их поставите у југоисточни дио простора, који је повезан са просперитетом и благостањем.
Јагње је снажан симбол жртве, невиности и новог почетка. Најчешће се поставља у јужни дио дома, у простор гдје се окупља породица.
