Српкиња заглавила у Вијетнаму након короне и никад се није вратила

01.04.2026 13:55

Бојана из Вијетнама
Фото: Screenshot

Одлазак на одмор у Азију непосредно пре глобалне пандемије за Српкињу Бојану претворио се у потпуну животну прекретницу.

Планирани кратки боравак у Вијетнаму продужио се у недоглед када су границе затворене, а она остала без средстава за повратак.

туча-песница-шака

Регион

Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

Умјесто да очајава, Бојана је прихватила изазов, пронашла посао и потпуно се интегрисала у локалну заједницу. Данас, њен дом је Хо Ши Мин, гдје проводи већи дио године.

Своје искуство редовно дели на ТикТоку под псеудонимом "бојана_из_вијетнама", а недавно је привукла велику пажњу снимком свог луксузног, а цјеновно приступачног стана.

Луксуз за 670 евра: Базен, теретана и спремачица

Бојана је својим пратиоцима детаљно показала простор у којем живи са својим партнером. Стан је двособан и опремљен са два купатила, што она истиче као огромну предност за заједнички живот.

hitna pomoc

Хроника

Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

"Ајде да вам покажем како изгледа мој стан у Вијетнаму и колико кошта. Почећу прво од базена који се налази на задњем спрату. На истом спрату се налази соба за вјежбање и теретана. Вољела бих да све то користим мало чешће, али битно ми је да имам", објашњава она.

@bojana_iz_vijetnama

Evo kako izgleda moj trenutni stan u Vijetnamu i koliko plaćam. Može da se nađe i jeftinije za nekih 100€ ali meni se ovaj stan odmah svideo čim sam ga videla i živim u odličnom delu grada. Ugovor mi je na 6 meseci. Pošto kod nas ne živim dugo, th nisam plaćala stanarinu godinama, šta mogu da dobijem kod nas za ove pare? Život u Vijetnamu predavanje engleskog u Vijetnamu stan u Vijetnamu cene nekretnina putovanje Vijetnam

♬ original sound - Bojana iz Vijetnama

Поред пространих соба и терасе са прелијепим погледом, у цијену мјесечног закупа од 670 евра укључена је и спремачица која долази три пута седмично. Рачуни за комуналије износе свега 70 евра, што овај пакет чини невјероватно повољним у поређењу са европским стандардима.

Поређење са Београдом и европским метрополама

Бојанина објава покренула је лавину коментара корисника који су упоређивали цијене некретнина у својим градовима. Многи су истакли да се у Љубљани за 500 евра једва може наћи гарсоњера без трошкова, док је у Франкфурту та сума довољна само за простор од 25 квадрата. Посебан фокус био је на ситуацији у Србији: "Код нас ништа, поготову Београд на води. У 30 квадрата цијена је 900 евра".

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић стиже на дерби Партизана и Звезде

Један од пратилаца је подијелио своје искуство из другог дела земље: "Ја сам у Ња Чангу плаћао трособан стан 310 евра мјесечно. Исто спремачица, али једном у недјељу дана, и исто базен који нико не користи."

Бојана је на то одговорила појаснивши да је Хо Ши Мин ипак најскупља тачка у држави, али да и тамо постоје варијације у цијени зависно од дужине уговора. На крају свог снимка, поставила је реторичко питање које је многе натјерало на размишљање: "Шта могу да добијем код нас за ове паре?"

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Прољеће из коријена мијења живот ових знакова

4 д

0
Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

Занимљивости

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

4 д

0
Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу

Занимљивости

Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу

4 д

0
Крвави Мјесец на небу

Занимљивости

Пун Мјесец у Ваги 2. 4. 2026: Прогноза за све знакове Зодијака

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

