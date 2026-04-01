Српкиња заглавила у Вијетнаму након короне и никад се није вратила

Одлазак на одмор у Азију непосредно пре глобалне пандемије за Српкињу Бојану претворио се у потпуну животну прекретницу.
Планирани кратки боравак у Вијетнаму продужио се у недоглед када су границе затворене, а она остала без средстава за повратак.
Умјесто да очајава, Бојана је прихватила изазов, пронашла посао и потпуно се интегрисала у локалну заједницу. Данас, њен дом је Хо Ши Мин, гдје проводи већи дио године.
Своје искуство редовно дели на ТикТоку под псеудонимом "бојана_из_вијетнама", а недавно је привукла велику пажњу снимком свог луксузног, а цјеновно приступачног стана.
Бојана је својим пратиоцима детаљно показала простор у којем живи са својим партнером. Стан је двособан и опремљен са два купатила, што она истиче као огромну предност за заједнички живот.
"Ајде да вам покажем како изгледа мој стан у Вијетнаму и колико кошта. Почећу прво од базена који се налази на задњем спрату. На истом спрату се налази соба за вјежбање и теретана. Вољела бих да све то користим мало чешће, али битно ми је да имам", објашњава она.
Evo kako izgleda moj trenutni stan u Vijetnamu i koliko plaćam. Može da se nađe i jeftinije za nekih 100€ ali meni se ovaj stan odmah svideo čim sam ga videla i živim u odličnom delu grada. Ugovor mi je na 6 meseci. Pošto kod nas ne živim dugo, th nisam plaćala stanarinu godinama, šta mogu da dobijem kod nas za ove pare? Život u Vijetnamu predavanje engleskog u Vijetnamu stan u Vijetnamu cene nekretnina putovanje Vijetnam ♬ original sound - Bojana iz Vijetnama
Поред пространих соба и терасе са прелијепим погледом, у цијену мјесечног закупа од 670 евра укључена је и спремачица која долази три пута седмично. Рачуни за комуналије износе свега 70 евра, што овај пакет чини невјероватно повољним у поређењу са европским стандардима.
Поређење са Београдом и европским метрополама
Бојанина објава покренула је лавину коментара корисника који су упоређивали цијене некретнина у својим градовима. Многи су истакли да се у Љубљани за 500 евра једва може наћи гарсоњера без трошкова, док је у Франкфурту та сума довољна само за простор од 25 квадрата. Посебан фокус био је на ситуацији у Србији: "Код нас ништа, поготову Београд на води. У 30 квадрата цијена је 900 евра".
Један од пратилаца је подијелио своје искуство из другог дела земље: "Ја сам у Ња Чангу плаћао трособан стан 310 евра мјесечно. Исто спремачица, али једном у недјељу дана, и исто базен који нико не користи."
Бојана је на то одговорила појаснивши да је Хо Ши Мин ипак најскупља тачка у држави, али да и тамо постоје варијације у цијени зависно од дужине уговора. На крају свог снимка, поставила је реторичко питање које је многе натјерало на размишљање: "Шта могу да добијем код нас за ове паре?"
