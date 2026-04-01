Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

АТВ
01.04.2026 07:36

Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Блиски односи и заједнички живот могу имати позитиван утицај не само на емоционално, већ и на физичко здравље. Најновија истраживања откривају невјероватну повезаност између њежности и дигестивног система.

Истраживање у којем је учествовало 2.000 одраслих особа показало је да заједнички живот са партнером доноси много више од саме блискости. Чак 40 одсто испитаника осјетило је јачи осјећај заједништва, побољшано расположење и квалитетнији сан откако дијеле дом са вољеном особом.

Микробиом као заједничка имовина

Стручњаци истичу да људи са којима живимо не дијеле само наш животни простор, већ и нешто много интимније – наше микробе.

„Људи са којима живите дијеле ваше ритмове, па чак и здравље ваших цријева. Цријевна микробиота веома је осјетљива на блиске друштвене везе. Ова повећана разноврсност бактерија због блиског контакта помаже у смањењу упала цријева повезаних са стресом“, објаснила је Мидлтон, једна од ауторки студије.

Један пољубац преноси 80 милиона бактерија

Истраживање је показало да просјечан пар размијени око пет пољубаца дневно, а сваки обично траје осам секунди. Иако можда звучи невјероватно, само један пољубац од 10 секунди може пренијети чак 80 милиона бактерија.

Умјесто да буде штетно, ово је заправо благотворно:

  • Размијена бактерија помаже у успостављању заједничког оралног микробиома.
  • Орални микроби директно утичу на екосистеме у цријевима.
  • Досљедан њежан додир и љубљење помажу тијелу да боље управља стресним реакцијама.

Заједничка вечера за бољи метаболизам

Осим физичке блискости, Мидлтон подстиче парове да што чешће заједно вечерају. Овај заједнички ритуал помаже у усклађивању дигестивних образаца и подстиче здрав метаболизам.

„Блиски контакт је витални дио здравих веза. Иако су емоционалне користи њежности добро познате, све је више доказа да физичка блискост подржава здравље на мање очигледне начине“, истакла је водитељка истраживања Холи Нил.

Мали, свакодневни гестови љубави нису само кључ за срећну везу, већ и моћан алат за очување здравља цијелог организма. Сљедећи пут када пољубите партнера, сјетите се да чините велику услугу и свом имунолошком систему, преноси, преноси Кликс.

Прочитајте више

Вода ријека

Регион

Више особа завршило у Сави, у току акција спасавања

4 д

0
Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Друштво

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

4 д

0
Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

Друштво

Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

4 д

0
Vic

Занимљивости

Обиљежавамо Свјетски дан шале: Ево како је настао 1. април

4 д

0

Више из рубрике

Љубавни пар

Љубав и секс

Када разлика у годинама међу партнерима постаје проблем?

5 д

1
Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

Љубав и секс

Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

5 д

0
Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

Љубав и секс

Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

6 д

0
Најчешће грешке које младенци праве на дан вјенчања

Љубав и секс

Најчешће грешке које младенци праве на дан вјенчања

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

