Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

Аутор:АТВ
Блиски односи и заједнички живот могу имати позитиван утицај не само на емоционално, већ и на физичко здравље. Најновија истраживања откривају невјероватну повезаност између њежности и дигестивног система.
Истраживање у којем је учествовало 2.000 одраслих особа показало је да заједнички живот са партнером доноси много више од саме блискости. Чак 40 одсто испитаника осјетило је јачи осјећај заједништва, побољшано расположење и квалитетнији сан откако дијеле дом са вољеном особом.
Стручњаци истичу да људи са којима живимо не дијеле само наш животни простор, већ и нешто много интимније – наше микробе.
„Људи са којима живите дијеле ваше ритмове, па чак и здравље ваших цријева. Цријевна микробиота веома је осјетљива на блиске друштвене везе. Ова повећана разноврсност бактерија због блиског контакта помаже у смањењу упала цријева повезаних са стресом“, објаснила је Мидлтон, једна од ауторки студије.
Истраживање је показало да просјечан пар размијени око пет пољубаца дневно, а сваки обично траје осам секунди. Иако можда звучи невјероватно, само један пољубац од 10 секунди може пренијети чак 80 милиона бактерија.
Умјесто да буде штетно, ово је заправо благотворно:
Осим физичке блискости, Мидлтон подстиче парове да што чешће заједно вечерају. Овај заједнички ритуал помаже у усклађивању дигестивних образаца и подстиче здрав метаболизам.
„Блиски контакт је витални дио здравих веза. Иако су емоционалне користи њежности добро познате, све је више доказа да физичка блискост подржава здравље на мање очигледне начине“, истакла је водитељка истраживања Холи Нил.
Мали, свакодневни гестови љубави нису само кључ за срећну везу, већ и моћан алат за очување здравља цијелог организма. Сљедећи пут када пољубите партнера, сјетите се да чините велику услугу и свом имунолошком систему, преноси, преноси Кликс.
