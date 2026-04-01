Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

01.04.2026 07:16

Српска православна црква и њени вјерници првог дана априла прослављају Свете мученике Хрисанта, Дарију и друге који су са њима страдали.

Свети мученик Хрисант био је син Полемија, богаташа из Александрије који се преселио у Рим. Као младић високог рода, Хрисант је завршио највише школе и учио од најученијих људи тог времена. Међутим, свјетовно знање му није донијело истинско задовољство нити одговор на питање шта је права истина.

Пут ка вјери и необичан брак

Трагајући за смислом, дошао је до апостолских јеванђеља. Након што их је прочитао, Хрисант је, „обасјан истином“, постао посвећени хришћанин. Крстио га је његов учитељ Карпофор, што је изазвало гнијев код његовог оца. Полемије је на све начине покушавао да га одврати од хришћанства. Прво га је затворио самог са проституткама, а потом га је приморао да се ожени незнабожачком дјевојком Даријом.

Ипак, Хрисант је успио да одоли свим искушењима, а своју супругу Дарију је убиједио да и сама прими хришћанство. Договорили су се да живе у браку као брат и сестра, посветивши животе Богу. Након очеве смрти, Хрисант је наставио да отворено шири хришћанско учење.

Чудеса током мучења

У вријеме цара Нумеријана, Хрисант и Дарија су ухапшени и изложени стравичном мучењу. Према легенди, током њиховог страдања дешавала су се толика чудеса да су чак и свог мучитеља Клавдија превели у хришћанство. Због тога је, према предању, и сам Клавдије подвргнут мукама; синови су му убијени, а жена је издахнула на губилишту.

Издржљивост и вјера Хрисанта и Дарије биле су толике да су чак и незнабошци, посматрајући их, викали:

"Дарија је богиња!"

На крају је наређено да их живе закопају, засувши их камењем у једном дубоком рову. На том мјесту касније је подигнута црква. У близини се налазила пећина гдје су се хришћани окупљали на молитви и причешћу, али су је незнабошци зазидали када су сазнали за то, уморивши све који су се унутра затекли. Свети мученици Хрисант и Дарија страдали су у Риму између 283. и 284. године.

Народни обичаји: Шта данас не треба радити?

Према црквеном календару, данашњи празник није обиљежен „црвеним словом“, али у српском народу постоје одређена вјеровања везана за овај дан.

Вјерује се да на овај празник треба бити нарочито опрезан и посвећен молитви.У многим крајевима се строго избјегавају тежи кућни послови.Ово подразумијева чишћење куће, прање веша, као и шивење или било какав ручни рад иглама.

Вјерује се да је овај дан посвећен чистоти и духовном миру, у част светитеља који су и у браку очували своју чистоту, преноси Информер.

