Све већи број незгода на брзој цести Бањалука-Лакташи: Шта је узрок

Аутор:АТВ
Коментари:2
Двије тешке саобраћајне несреће у само два дана, на истом дијелу брзе цесте у Бањалуци. Једна од њих са трагичним исходом - поново су отвориле питање безбједности на тој дионици. Шта су најчешћи узроци провјерила је и наша екипа.
Једна особа изгубила је живот у саобраћајној несрећи. 24 часа послије, аутомобил је слетио с пута, и ударио у заштитну ограду.
Ово су слике од протеклог викенда на брзој цести Бањалука-Лакташи. Најчешћи узроци оваквих несрећа су непрописна и неприлагођена брзина, али и неповољни услови на путу.
"Требало би видјети и геометрију пута и видјети да ли се задржава негдје вода на том путу да ли је одводња добра, наравно управљач пута би требао уочити те небезбједне дијелове пута гдје се задржава вода, није добра одводња, и онда одреаговати, да ли су сливнице зачепљене, да ли из неких других разлога", каже Милија Радовић, замјеник директора Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.
При брзини од 80 км на час само је 50% гуме у контакту са коловозом, а при већој брзини веза између пнеуматика и коловоза уопште не постоји, упозоравају надлежни. Довољан је мањи поремећај при кретању возила да дође дестабилизације и губитка управљивости. Порука из полицијских станица је јасна – смањите брзину.
"Ми као и увијек апелујемо на све учеснике у саобраћају да се првенствено придржавају саобраћајних прописа, да поштују ограничења брзине кретања возила на датим дионицама, услове пута, атмосферске прилике и остале факторе који могу допринијети настанку саобраћајне незгоде", каже Бошко Савић, замјеник командира у Полицијској станици за безбједност саобраћаја Бањалука.
Поред понашања возача, стручњаци указују и на значај стања инфраструктуре. Добра одводња, јасна сигнализација и редовно одржавање коловоза могу значајно смањити ризик, посебно на брзим цестама гдје се саобраћај одвија већим интензитетом.
И док статистика биљежи забрињавајући пораст броја саобраћајних несрећа, јасно је да одговорност не може да се тражи само на једној адреси. Неопходни су безбједнији путеви и појачане контроле. Ипак, пресудан фактор остају сами возачи, јер управо од њихове пажње зависи да ли ће се вожња завршити без посљедица.
