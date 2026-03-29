Огласила се бањалучка полиција о удесу о брзом путу

Стеван Лулић

29.03.2026

19:44

Нови удес на брзом путу
У саобраћајној незгоди која се у недјељу, 29. марта, догодила на брзом путу Бањалука - Лакташи није било повријеђених, потврђено је за АТВ.

Како нам је речено у Полицијској управи Бањалука, у питању је удес са материјалном штетом.

"Данас око 16 часова у мјесту Новаковићи на путу резервисаном са саобраћај моторних возила догодила се саобраћајна незгода са материјалном штетом у којој је учествовало једно путничко возило", речено је за АТВ у ПУ Бањалука.

Додаје се да су полицијски службеници извршили увиђај на мјесту незгоде.

На истом мјесту као и трагична несрећа

Подсјећамо, до удеса је дошло скоро на истом мјесту гдје је у суботу младић из Бањалуке изгубио живот.

Како су раније јавили возачи са мјеста догађаја, један аутомобил се забио у заштитну ограду поред цесте.

У јучерашњој несрећи живот је изгубио С.Б. (28) из Бањалуке.

"На магистралном путном правцу Бања Лука – Лакташи, у мјесту Новаковићи, јуче се догодила се саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно настрадала", потврђено је из ОЈТ Бањалука.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.

