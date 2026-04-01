Logo
Large banner

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Аутор:

АТВ
01.04.2026 07:25

Коментари:

0
Фото: Срна

Република Српска осванула је под тешким, оловним облацима. Док у нижим предјелима киша неуморно натапа земљу, брдско-планински предјели већ се бијеле под новим сњежним покривачем.

Први април донио нам је све осим шале, право зимско лице прољећа.

Према подацима Хидрометеоролошког завода, у седам часова измјерене су вриједности које су многе натјерале да поново извуку зимске јакне. На Хан Пијеску и Чемерну измјерен је минус један степен, док је на Сокоцу жива у термометру мировала на нули.

У Мркоњић Граду су измјерена два степена, у Рибнику три, док су Бањалука, Вишеград, Нови Град и Фоча осванули на четири степена Целзијусова. Приједор и Добој мјерили су пет, а Бијељина шест степени. Најтоплије је, очекивано, на југу, па је у Билећи измјерено осам, а у Требињу десет степени, али субјективни осјећај хладноће појачава јака бура.

Шта нас очекује до краја дана?

Данашња синоптичка ситуација није наклоњена љубитељима сунца. Под утицајем циклона са Средоземља, пред нама је претежно облачан и изразито вјетровити дан.

У нижим крајевима наставља се слаба до умјерена киша. Брдско-планински предјели очекују даљи раст сњежног покривача.

Сјеверац ће дувати умјерено, повремено са јаким ударима. У Херцеговини је на снази упозорење на олујну буру која ће на моменте имати деструктивну снагу.

Максимални износи кретаће се од пет до десет степени, на југу до максималних шеснаест, док ће у вишим крајевима остати свега два степена Целзијусова.

Бањалука: Кишовито и свјеже

У највећем граду Српске задржаће се облачно вријеме са повременом кишом, док ће брда која окружују бањалучку котлину видјети сусњежицу и снијег. Падавине ће тек у вечерњим часовима почети да слабе и постепено престају.

Вјетар ће повремено бити јак, а максимална дневна температура ваздуха у Бањалуци зауставиће се на око осам степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

bura

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner