Обиљежавамо Свјетски дан шале: Ево како је настао 1. април

Данас славимо 1. април, Свјетски дан шале, те уједно и дан када људи праве безопасне смицалице и објављују лажне новости. Тачни коријени овог дана нису познати, а постоји неколико теорија како је почело обиљежавање овог дана.
У неким земљама најважније је преварити некога баш уз 1. април. У већини земаља се шале праве током цијелог дана, док се само у Великој Британији, Аустралији и Јужноафричкој Републици подвале праве само до подне, а онај ко их настави правити послије подне назива се "априлском будалом".
Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас
Историјски гледано, није сасвим јасно од када се и зашто обиљежава дан шале, а многи су склони тумачењу да се овај својеврсни “народни празник” појавио крајем Средњег вијека у Европи као “Дан свих луда” који је био општенародно весеље.
Иако су у различитим годинама и шале различите, ипак се темеље на томе да једни друге преваримо, а понекад те наизглед безазлене шале имају нежељене резултате. Иако постоје многе легенде о ”Првоаприлској шали”, односно ”Првом априлу”, ипак се вјерује како она потиче из доба старих Римљана. Заједно са овим, традиција првоаприлске шале продужава се све до 16. вијека.
Француски краљ Карл IX 1564. године увео је нови календар према којем се нова година славила 1. априла, након чега је исмијавао све оне који су се “прихватили” нове регулативе.
За отпремнине радника "Нове Љубије" данас ће бити оперативно шест милиона КМ
Енглези мисле да је Дан шале преузет са Истока и 1. април зову “Даном свих глупака”. Финци тај дан повезују са прољетним подучавањем дјеце о привредним радовима, а слично је и у Швајцарској.
У холандском Ајндховену одржава се својеврсна традиција насамаривања 1. априла – новине се утркују да објаве “ексклузивне” вијести, као на примјер о доласку неких свјетских државника у тај град, о болестима, о експериментима у атомистици.
Музеј шала у Сан Диегу објавио је списак 10 најбољих првоаприлских шала у англосаксонској штампи, а једна од најсмјешнијих има везе са политиком, преноси Еуроњуз.
Отац силовао кћерку (12) тек што је изашао из затвора
Та шала односи се на амерички државни радио који је 1992. године најавио нову кандидатуру Ричарда Ниxона за предсједничке изборе под мотом:
“Нисам учинио ништа лоше и нећу то поновити!”
Стручњаци истичу да хумор помаже људима да се кроз смијех опусте и бар на тренутак забораве тешку свакодневицу.
