Logo
Large banner

Обиљежавамо Свјетски дан шале: Ево како је настао 1. април

Аутор:

АТВ
01.04.2026 07:19

Коментари:

0
Vic
Фото: Unsplash

Данас славимо 1. април, Свјетски дан шале, те уједно и дан када људи праве безопасне смицалице и објављују лажне новости. Тачни коријени овог дана нису познати, а постоји неколико теорија како је почело обиљежавање овог дана.

У неким земљама најважније је преварити некога баш уз 1. април. У већини земаља се шале праве током цијелог дана, док се само у Великој Британији, Аустралији и Јужноафричкој Републици подвале праве само до подне, а онај ко их настави правити послије подне назива се "априлском будалом".

СПЦ

Друштво

Славимо важан празник! Ово никако не смијете да урадите данас

Откуд 1. април, Дан шале

Историјски гледано, није сасвим јасно од када се и зашто обиљежава дан шале, а многи су склони тумачењу да се овај својеврсни “народни празник” појавио крајем Средњег вијека у Европи као “Дан свих луда” који је био општенародно весеље.

Иако су у различитим годинама и шале различите, ипак се темеље на томе да једни друге преваримо, а понекад те наизглед безазлене шале имају нежељене резултате. Иако постоје многе легенде о ”Првоаприлској шали”, односно ”Првом априлу”, ипак се вјерује како она потиче из доба старих Римљана. Заједно са овим, традиција првоаприлске шале продужава се све до 16. вијека.

Француски краљ Карл IX 1564. године увео је нови календар према којем се нова година славила 1. априла, након чега је исмијавао све оне који су се “прихватили” нове регулативе.

љубија омарска протест

Република Српска

За отпремнине радника "Нове Љубије" данас ће бити оперативно шест милиона КМ

Најсмјешнија шала

Енглези мисле да је Дан шале преузет са Истока и 1. април зову “Даном свих глупака”. Финци тај дан повезују са прољетним подучавањем дјеце о привредним радовима, а слично је и у Швајцарској.

У холандском Ајндховену одржава се својеврсна традиција насамаривања 1. априла – новине се утркују да објаве “ексклузивне” вијести, као на примјер о доласку неких свјетских државника у тај град, о болестима, о експериментима у атомистици.

Музеј шала у Сан Диегу објавио је списак 10 најбољих првоаприлских шала у англосаксонској штампи, а једна од најсмјешнијих има везе са политиком, преноси Еуроњуз.

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Регион

Отац силовао кћерку (12) тек што је изашао из затвора

Та шала односи се на амерички државни радио који је 1992. године најавио нову кандидатуру Ричарда Ниxона за предсједничке изборе под мотом:

“Нисам учинио ништа лоше и нећу то поновити!”

Стручњаци истичу да хумор помаже људима да се кроз смијех опусте и бар на тренутак забораве тешку свакодневицу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

prvi april

šala

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти

Свијет

Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти

4 д

0
Од данас ново радно вријеме бањалучких кафића и трговина

Бања Лука

Од данас ново радно вријеме бањалучких кафића и трговина

4 д

0
Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

Свијет

Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

5 д

0
Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Градови и општине

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

5 д

0

Више из рубрике

Умро Биба Струја, изгубио битку са опаком болешћу

Занимљивости

Умро Биба Струја, изгубио битку са опаком болешћу

5 д

0
Април ће бити мјесец из снова за ове знакове

Занимљивости

Април ће бити мјесец из снова за ове знакове

5 д

0
Новчани хороскоп за април: Једни се богате, друге нема пас за шта да уједе

Занимљивости

Новчани хороскоп за април: Једни се богате, друге нема пас за шта да уједе

5 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп: Коме су звијезде наклоњене данас?

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner