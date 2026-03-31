Logo
Large banner

Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

31.03.2026 23:28

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Амерички носач авиона USS Џорџ Х. В. Буш (USS George H. W. Bush) запутио се према Блиском истоку, преноси Волстрит журнал (The Wall Street Journal).

Ријеч је о трећем носачу авиона који су Сједињене Америчке Државе распоредиле у ову регију у посљедњих неколико мјесеци, чиме додатно јачају своје војно присуство.

USS Џорџ Х. В. Буш испловио је у уторак из поморске базе Норфолк (Norfolk) у Вирџинији (Virginia), наведено је у саопштењу америчке морнарице. Према доступним информацијама, овом носачу авиона могло би бити потребно неколико седмица да стигне до свог одредишта на Блиском истоку.

У међувремену, носач авиона USS Абрахам Линколн (USS Abraham Lincoln) тренутно дјелује у Арабијском мору, док се USS Џералд Р. Форд (USS Gerald R. Ford) налази у сплитској луци, гдје пролази кроз фазу поправки, потврдила су двојица званичника.

Подијели:

Тагови :

američki nosači

Bliski istok

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner