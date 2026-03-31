Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

Амерички носач авиона USS Џорџ Х. В. Буш (USS George H. W. Bush) запутио се према Блиском истоку, преноси Волстрит журнал (The Wall Street Journal).
Ријеч је о трећем носачу авиона који су Сједињене Америчке Државе распоредиле у ову регију у посљедњих неколико мјесеци, чиме додатно јачају своје војно присуство.
USS Џорџ Х. В. Буш испловио је у уторак из поморске базе Норфолк (Norfolk) у Вирџинији (Virginia), наведено је у саопштењу америчке морнарице. Према доступним информацијама, овом носачу авиона могло би бити потребно неколико седмица да стигне до свог одредишта на Блиском истоку.
У међувремену, носач авиона USS Абрахам Линколн (USS Abraham Lincoln) тренутно дјелује у Арабијском мору, док се USS Џералд Р. Форд (USS Gerald R. Ford) налази у сплитској луци, гдје пролази кроз фазу поправки, потврдила су двојица званичника.
