Ескалација на видику, САД након пријетњи Ирана америчким компанијама: "Спремни смо"

Бијела кућа саопштила је у уторак да су оружане снаге Сједињених Америчких Држава спремне спријечити сваки потенцијални ирански напад, реагујући на пријетње које је Корпус чувара исламске револуције упутио америчким компанијама у регији, преноси Ројтерс.
- Војска Сједињених Америчких Држава јесте и била је спремна сузбити сваки ирански напад, о чему свједочи пад напада балистичким пројектилима и дроновима терористичког режима за 90 посто - изјавио је неименовани званичник Бијеле куће.
Ирански државни медији раније су објавили да је Корпус чувара исламске револуције најавио како ће од 1. априла почети гађати америчке компаније у регији.
Тај потез представљен је као одговор и одмазда за раније нападе усмјерене против Ирана.
