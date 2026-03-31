Ескалација на видику, САД након пријетњи Ирана америчким компанијама: "Спремни смо"

31.03.2026 22:09

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Бијела кућа саопштила је у уторак да су оружане снаге Сједињених Америчких Држава спремне спријечити сваки потенцијални ирански напад, реагујући на пријетње које је Корпус чувара исламске револуције упутио америчким компанијама у регији, преноси Ројтерс.

- Војска Сједињених Америчких Држава јесте и била је спремна сузбити сваки ирански напад, о чему свједочи пад напада балистичким пројектилима и дроновима терористичког режима за 90 посто - изјавио је неименовани званичник Бијеле куће.

Ирански државни медији раније су објавили да је Корпус чувара исламске револуције најавио како ће од 1. априла почети гађати америчке компаније у регији.

Иранци јасни: Од сутра гађамо америчке компаније, постоји и листа

Тај потез представљен је као одговор и одмазда за раније нападе усмјерене против Ирана.

