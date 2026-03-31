Судија зауставио Трампов пројекат балске дворане у Бијелој кући

АТВ
31.03.2026 22:41

Судија зауставио Трампов пројекат балске дворане у Бијелој кући
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Амерички савезни судија издао је наредбу о обустави радова на балској дворани коју је планирао амерички предсједник Доналд Трамп у Бијелој кући. Према ријечима судије Ричарда Леона, Трампу недостаје одобрење Конгреса за пројекат.

У својој пресуди, донијетој у уторак у Вашингтону, судија Леон је написао да Трамп „није власник“ Бијеле куће. Судија је тако потврдио тужбу коју је поднијела Национална фондација за очување историјских споменика.

Трамп ствари види сасвим другачије. На својој мрежи Truth Social, поново је назвао тужбу неоснованом. Балска дворана ће бити „изграђена без трошкова за пореске обвезнике“ и биће „најбоља зграда те врсте на цијелом свијету“, написао је.

Заштитници природе критикују чињеницу да Трамп није обавијестио ни парламент ни друге релевантне органе о плановима прије почетка изградње.

У октобру је предсједник неочекивано наредио рушење цијелог источног крила Бијеле куће како би се направио простор за нову балску дворану. Према Трамповим ријечима, балска дворана је била намијењена за смјештај 1.000 гостију. Предсједник сада процјењује трошкове на 400 милиона долара – двоструко више од првобитне процјене.

Трамп планира да украси балску дворану раскошном употребом злата, мермера, штука и раскошних лустера. Тврди да је за ту сврху обезбиједио великодушне донације из приватног сектора. Трамп је недавно објавио да америчка војска гради „масивни комплекс“ испод балске дворане. Владин бункер се налазио испод срушеног источног крила још од Другог свјетског рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

