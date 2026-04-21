Инвеститори и даље у страху: Биткоин порастао, итиријум благо пао

Аутор:

АТВ
21.04.2026 16:31

Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина (БТЦ) је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 1,25 одсто на 64.645,29 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 33,03 милијарде евра, мало више него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 33 у категорији “страх”, мало боље у односу на јучерашњих 29 у истој категорији, али на тржишту и даље влада опрезно расположење.

Вриједност итиријума (ETH) данас је пала за 0,36 одсто на 1.960,73 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) порасла за 1,07 одсто на 537,23 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) порасла је за 0,33 одсто на 72,73 евра, а аваланш за 1,19 одсто на 7,95 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,17 евра, што је за 4,25 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ДЕНТ, ЕДУ и НЕВТ, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

