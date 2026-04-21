Опсадно стање након троструког убиства: У току потрага за убицом

21.04.2026 16:06

Црногорска полиција трага за Вехидом Мурићем (25) из Рожаја који је осумњичен за троструко убиство у Подгорици.

Из полиције наводе да су сви расположиви капацитети стављени на располагање са циљем његовог хапшења, те апелују да грађани пруже све информације које могу бити од значаја за његово лоцирање.

Полиција је доставила и фотографије осумњиченог лица с циљем његовог лакшег препознавања и пријављивања.

У подгоричком насељу Стари аеродром пронађена су тијела три мушкарца из Рожаја.

Сумња се да су прије убиства претходиле личне размирице између жртава и осумњиченог.

Црногорски медији преносе да се злочин не повезује са обрачуном криминалних група, пише Срна.

