Logo
Large banner

Претресају се канцеларије и телефони Раме Исака

Аутор:

АТВ
21.04.2026 15:44

Коментари:

1
Фото: АТВ

По наредби Посебног одјељења Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, а уз надзор поступајућег федералног тужиоца Посебног одјељења Федералног тужилаштва, тренутно се проводе претреси у Министарству унутрашњих послова Федерације БиХ.

Наредбама је обухваћен претрес федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, службених просторија, као и службених рачунара које користи, укључујући и рачунаре његових савјетника и секретара Федералног министарства унутрашњих послова, те изузимање материјалне документације и мобилног уређаја.

Предмет Муњић и др. је у међувремену проширен на начин да су му придружена још четири предмета формирана на основу кривичних пријава против више лица, те се у оквиру тренутног стања у предмету врше одређене радње и активности, пише Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рамо Исак

претреси

Мобилни телефон

Вахидин Муњић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Република Српска

Грушко: Канцеларија високог представника у БиХ мора бити уклоњена

1 ч

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Српску и Русију повезују идентитетски коријени два православна народа

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возач пријавио жену да га омета, она добила казну

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Сав изборни процес у БиХ је узурпиран

БиХ

Додик: Сав изборни процес у БиХ је узурпиран

3 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

БиХ

Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

4 ч

0
Руководство Планет Софта на конференцији за новинаре

БиХ

Милинковић: ЦИК кориговао тендер за 8 милиона у току отвореног поступка

4 ч

0
Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

БиХ

Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

4 ч

4

  • Најновије

16

54

Родољуб Драшковић: Имао сам добру намјеру да изградим Храм науке и умјетности – Гимназију Требиње

16

53

Ивана је са шест година сјела на трактор, а данас бијелим луком покорава тржиште

16

41

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

16

31

Инвеститори и даље у страху: Биткоин порастао, итиријум благо пао

16

23

Владо Ђајић оснива своју странку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner