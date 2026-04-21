Претресају се канцеларије и телефони Раме Исака

По наредби Посебног одјељења Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, а уз надзор поступајућег федералног тужиоца Посебног одјељења Федералног тужилаштва, тренутно се проводе претреси у Министарству унутрашњих послова Федерације БиХ.
Наредбама је обухваћен претрес федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, службених просторија, као и службених рачунара које користи, укључујући и рачунаре његових савјетника и секретара Федералног министарства унутрашњих послова, те изузимање материјалне документације и мобилног уређаја.
Предмет Муњић и др. је у међувремену проширен на начин да су му придружена још четири предмета формирана на основу кривичних пријава против више лица, те се у оквиру тренутног стања у предмету врше одређене радње и активности, пише Аваз.
