Додик: Сав изборни процес у БиХ је узурпиран

Сав изборни процес у БиХ је узурпиран, није дато изборним факторима, тј, политичком партијама да договарају услове, него се намећу са стране, рекао је Милорад Додик, лидер СНСД-а.
"Постоји озбиљан страх да увођење изборних технологија, прије свега за манипулацију изборима од стране неких страних или других фактора, а не да поспјеши видљивост и транспарентност и у том погледу, ми смо од почетка били против тога. На крају крајева, прошли су двоје избора, и ванредни и локални гдје се на појединим мјестима употребљавала та технологија и на свим мјестима ми смо добили више гласова него прошли пут. То значи да смо ми крадени на изборима, а како они желе да направе представу о томе. И ако се сјећате, нико никада није уложио приговор на то што се дешава. И поред тога ми смо против. а то том процесу говори и то да фирма из Бањалука која је била прва на тендеру није добила тај посао него него други, и то нама само појачава увјерење да се ради о спекулацији", рекао је Додик.
Он каже да изборни процес припада изборним факторима, те да се само у БиХ изборни услови.
"Да се не може доћи до тога и да Шмит намеће одређене процесе, па то нигдје нема на свијету. Изборни процес припада изборним факторима, немате земље у Европи гдје не сједну политичке партије и договоре изборне услове, само овдје нама се намећу изборни услови. Успут, успјешно крију субјекте изборног процеса, а они који су изван изборног процеса они су као неки који брину о некој врсти приче", каже Додик и додаје:
"ЦИК је формирам потпуно ван устава и ван демократских стандарда. Она није технички одбор подршке провођења избора, она је постала извршни државни орган. То нема нигдје на свијету. Она прописује, она кажњава, СНСД је је рекордер по плаћеним казнама. Муслимани су то узурпирали, али ми све то пажљиво пратимо и биљежимо".
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч4
БиХ
3 д0
БиХ
3 д15
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч4
БиХ
4 ч8
