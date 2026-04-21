Logo
Large banner

Псовке и погрдна имена: Емир Суљагић упутио шокантне увреде на рачун јеврејског интелектуалца

Аутор:

АТВ
21.04.2026 12:12

Коментари:

3
Псовке и погрдна имена: Емир Суљагић упутио шокантне увреде на рачун јеврејског интелектуалца

Док су представицима политичког Сарајева и њиховим менторима и налогодавцима, пуна уста о приче о "говору мржње", Емир Суљагић је најбруталније извријеђао израелског интелектуалца Јуџин Конторович.

Све је почело тако што је стручњак за међународно право и америчко-израелски адвокат реаговао на писање директора Меморијалног центра Сребреница.

Суљагић је у својој објави, на Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима, између осталог рекао, да се "стварни или наводни злочини из Другог свјетског рата користе као оправдање за савремене злочине".

На то није остало имун Конторович који је истакао да се ради о шокантном ревизионизму Холокауста из Сарајева.

"Шокантни ревизионизам Холокауста из Сарајева – опасан језик о „стварним или наводним“ злочинима у Босни током Другог свјетског рата. Још горе, овај благи облик негирања Холокауста долази на дан када су се Срби, Јевреји и Роми окупили да одају почаст меморијалу највећег концентрационог логора у Босни", рекао је Конторович.

И онда креће Суљагић. Конторович је за њега плаћени лобиста, а није све могло да прође без, како каже, "српске пропаганде". Све је "зачинио" са псовком.

"Моја породица је готово уништена због злочина које није починила – злочина с којима није имала никакве везе, злочина који никада нису ни почињени, већ су у потпуности измишљени у српској пропаганди. И да, ја треба да примам моралне лекције од плаћеног лобисте. Од*ебите", рекао је Суљагић.

Наставио је Суљагић у истом маниру. Назвао је Конторовича "идиотом", те напао и на "The Heritage Foundation".

Половина The Heritage Foundation је плаћена од усташа, друга половина од четника. Сад кад знамо да сте на продају, колико коштате за бошњачку ствар? Организоваћемо сергију за вас.

Иначе, "The Heritage Foundation" је један од најутицајнијих конзервативних тинк-тенкова у Сједињеним Америчким Државама.

Треба истаћи да се Кристијан Шмит сам "истакао" на Дипломатском форуму у Анталији са којег је поручио како ће на "говор мржње одговорити јасно и оштро". Није јасно шта је тачно био говор мржње на који се реферисао њемачки држављанин, али је свакако јасно да се није, макар реда ради, истакао када треба стати у одбрану српских и јеврејских жртава.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Емир Суљагић

Сарајево

Јевреји

Јуџин Конторович

ФБиХ

Коментари (3)
Large banner

