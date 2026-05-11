Мајка убијене дјевојчице у Рибникару о Миљани КецмановиЋ: Кад видиш родитеље, није ни чудо што је њихов син.."

Мајка дјевојчице убијене у ОШ "Владислав Рибникар", изјавила је да је и послије три године бол неизљечива и да "вријеме није излијечило ништа". Говорила је и о суђењу родитељима дјечака убице
"Да су ти људи наступили људски и рекли да су погрешили, ја бих ту мајку загрлила и рекла јој да је направила најбоље што је могла", ријечи су Нинеле Радичевић, мајке дјевојчице Ане Божовић из ОШ "Владислав Рибникар" која је 3. маја 2023.године убијена заједно са још осморо вршњака и радником обезбјеђења.
У интервјуу за "Јутарњи лист", Нинела Радичевић је говорила о сјећању на Ану, наводећи да ни након три године не може да прихвати њен губитак и да и даље има осјећај као да чека да јој се кћерка врати. Како каже: "Вријеме није излијечило ништа".
Описала је Ану као веселу, енергичну и друштвену дјевојчицу, пуну живота, која је вољела школу, другарице, музику и авантуре.
Говорећи о родитељима дјечака убице, Миљани Кецмановић и Владимиру Кецмановићу, истакла је да никада није жељела да их види нити им се обрати. Додала је да они не признају кривицу нити осјећају одговорност.
"Једна од мајки жртава ушла је у вербални сукоб са мајком починиоца, која је пријетила тужбама. До данас ми је невјероватна њена охолост и уздигнута глава када долази на суђења. Како то објаснити? Али кад видите родитеље, није ни чудо што је њихов син извршио то кривично дјело" рекла је Нинела за Јутарњи лист.
Пред Вишим судом у Београду данас је одржано суђење Миљани и Владимиру Кецмановићу, родитељима дјечака убице који је 3.маја у ОШ "Владислав Рибникар" убио девет вршњака и радника обезбјеђења.
Кецмановићима, Владимиру и Миљани, суди се у поновљеном поступку пред Вишим судом у Београду након што је Апелациони суд укинуо првобитну, првостепену пресуду, због "битне повреде поступка". Том пресудом, коју је Апелациони суд укинуо, Миљана је била осуђена на три године затвора, док је Владимир добио 14,5 година робије.
Прво рочиште у поновљеном поступку било је отворено за јавност, међутим, након тога је донијета одлука да суђење буде затворено за јавност ради заштите малољетника у овом поступку.
Дјечак убица је поново сведочио против родитеља, а овај пут је рекао да остаје при свему што је раније рекао.
Ипак, за разлику од претходног свједочења, овај пут је рекао да његови родитељи "нису одговорни" за оно што је учинио 3. маја и да сада то схвата јер је, како је рекао, сазрио и порастао.
Он је говорио пред судом да је "врлина бити хладан и без емоција", да је очеве пиштоље тражио само у спаваћој соби гдје их је и пронашао, да је истраживао психопате и проучавао психопатско понашање након што га је отац назвао психопатом.
Апелациони суд у Београду укинуо је највећи део пресуде родитељима дечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", Владимиру и Миљани Кецмановић, наводећи "битне повреде поступка".
Потврђен је само један део првостепене пресуде, и то онај којим је Миљана Кецмановић била ослобођена оптужбе за држање оружја.
