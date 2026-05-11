Нова интернет превара: Ево ко је на мети

Интернет преваре нису ријеткост и често својом увјерљивошћу оне необазриве оставе без новца. Недавни случај лажних СББ и БанКа Интеса имејлова могао вас је оставити и без 10.000 динара, а у неким случајевима и без много више.
Циљ ових превара је злоупотреба података са платних картица, како би се украо новац, пише РТВ. Зато прије него што импулсивно извршите онлајн плаћање, провјерите ко је пошиљалац, као и аутентичност веб-сајта или имејл адресу.
– Ниједна банка, ниједнан провајдер неће нас обавјештавати преко неког трећег лица о таквим стварима – плаћању, продужењу картице, вефикацији картице итд. Чак се банка уопште не обраћа за верфикацију картице. А такве мејлове добијамо. Значи, сам увид у пошиљаоца и већ можемо видјети да је нешто проблематично – каже за РТВ стручњак за интернет технологије Александар Арсенин.
Поруке дјелују увјерљиво и имају све мање граматичких грешака. Често се користе свјетлосни сигнали кој трепере и позивају на хитно дјеловање, како би збнили жртву. Међутим, добра ствар је да су грађани све опрезнији по том питању.
– Иако имејлови стижу, не одговарам на њих – каже један анкетирани грађанин.
– Знам да су то разноразне преваре, тако да само обришем – каже друга грађанка.
– Стизало ми је нешто друго, као неке казне треба да платим. Ма, види се из авиона да је превара.
– Не реагујем уопште – наређала су се мишљења.
С обзиром на то да је ријеч о кривичном дјелу, уколико дође до преваре можете је пријавити МУП-овом Одељењу за високотехнолошки криминал како би они покренули истрагу, али и банци како бисте блокирали своје рачуне и промијенили картице. Међутим, поврат новца често је немогућ.
– Хапшењем тих лица која су извршила кривична дјела на нашем подручју јесте једно од рјешења – да они то неће поновити. Али ми наш проблем нисмо ријешили. И даље имамо проблем импулсивне реакције и прејаког вјеровања у садржај екрана – истиче Арсенин.
Уколико вам стигне нека слична порука или мејл увијек можете провјерити са компанијом да ли имате неких актуелних дуговања. Важно је да не одговарате на поруку, не кликћете на линкове и дијелите своје податке, преноси РТВ.
