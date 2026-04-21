Сорека: БиХ на путу да изгуби 380 милиона евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
БиХ ризикује да изгуби до 373,9 милиона евра које јој је Европска унија додијелила у оквиру Плана раста, уколико хитно не предузме кораке за испуњавање мјера из Реформске агенде и оствари напредак на европском путу, упозорио је Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у Сарајеву.
Он је додао да би тај губитак био додатни новац, уз 108 милиона евра који су већ изгубљени у прошлој години.
Сорека је напоменуо да је комесарка за проширење Марта Кос током размјене мишљења с члановима Европског парламента истакла да живимо у периоду дубоких геополитичких промјена које политику проширења чине кључним питањем, али је додао да је нагласила да не може бити компромиса када је ријеч о стандардима реформи.
"План раста представља конкретан оквир који може допринијети трансформацији земље, јачању демократских институција, инвестиција и укупног просперитета. Међутим, власти БиХ у посљедње вријеме нису оствариле напредак у усвајању мјера из Реформске агенде. Те мјере укључују унапређење дигитализације и ефикасности администрације, реформу правосуђа ради боље заштите права грађана, те кораке ка зеленијој и одрживој економији", напоменуо је Сорека.
Bosnia and Herzegovina (BiH) risks losing up to EUR 373.9 million allocated to it by the EU under the Growth Plan if urgent action is not taken to fulfil steps in its Reform Agenda and make progress on the EU path. This is on top of the EUR 108 million lost in 2025.… https://t.co/sv2jpymTfb— Luigi Soreca (@LSorecaEU) April 21, 2026
Подсјетио је да је План раста заснован је на конкретним резултатима и јасно дефинисаним роковима, због чега неиспуњавање обавеза носи директне финансијске посљедице.
"Комесарка Кос је већ упозорила власти БиХ на ризике кашњења, наглашавајући потребу за хитним дјеловањем. Без конкретних потеза, БиХ би могла изгубити средства намијењена грађанима, док се простор за напредак на европском путу додатно сужава", истакао је Сорека.
Напомене ради, БиХ се налази у застоју већ неколико година, а на нивоу БиХ дошло је до потпуне парализе. Истовремено, у ЕУ су покренуте дебате о смислу проширивања новим чланицама ако оне не проводе реформе. Дио земаља чланица забринут је да би ЕУ могла добити "нове Орбане" ако би примила земље које не прихватају правила и стандарде који важе у ЕУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
14
13
02
13
00
12
56
12
48
Тренутно на програму