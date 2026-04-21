Сорека: БиХ на путу да изгуби 380 милиона евра

21.04.2026 10:37

шеф Делегације ЕУ у Сарајеву
Фото: Youtube/ European Union in Bosnia and Herzegovina

БиХ ризикује да изгуби до 373,9 милиона евра које јој је Европска унија додијелила у оквиру Плана раста, уколико хитно не предузме кораке за испуњавање мјера из Реформске агенде и оствари напредак на европском путу, упозорио је Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у Сарајеву.

Ризик од губитка средстава

Он је додао да би тај губитак био додатни новац, уз 108 милиона евра који су већ изгубљени у прошлој години.

Сорека је напоменуо да је комесарка за проширење Марта Кос током размјене мишљења с члановима Европског парламента истакла да живимо у периоду дубоких геополитичких промјена које политику проширења чине кључним питањем, али је додао да је нагласила да не може бити компромиса када је ријеч о стандардима реформи.

"План раста представља конкретан оквир који може допринијети трансформацији земље, јачању демократских институција, инвестиција и укупног просперитета. Међутим, власти БиХ у посљедње вријеме нису оствариле напредак у усвајању мјера из Реформске агенде. Те мјере укључују унапређење дигитализације и ефикасности администрације, реформу правосуђа ради боље заштите права грађана, те кораке ка зеленијој и одрживој економији", напоменуо је Сорека.

Подсјетио је да је План раста заснован је на конкретним резултатима и јасно дефинисаним роковима, због чега неиспуњавање обавеза носи директне финансијске посљедице.

"Комесарка Кос је већ упозорила власти БиХ на ризике кашњења, наглашавајући потребу за хитним дјеловањем. Без конкретних потеза, БиХ би могла изгубити средства намијењена грађанима, док се простор за напредак на европском путу додатно сужава", истакао је Сорека.

Напомене ради, БиХ се налази у застоју већ неколико година, а на нивоу БиХ дошло је до потпуне парализе. Истовремено, у ЕУ су покренуте дебате о смислу проширивања новим чланицама ако оне не проводе реформе. Дио земаља чланица забринут је да би ЕУ могла добити "нове Орбане" ако би примила земље које не прихватају правила и стандарде који важе у ЕУ.

