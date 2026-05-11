Цвијановић: Од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције

11.05.2026 19:37

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Европска унија, да се досљедно придржава своје правне тековине и својих прокламованих принципа, никада не би подржала да законе у некој туђој земљи доноси странац за којег никада није гласао ниједан гласач у тој земљи, нагласила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Дејтонским споразумом никада није предвиђена могућност да неки странац то ради, као што није предвиђено постојање ни Савјета за имплементацију мира, а поготово не примјена тако одвратних тзв. "бонских овлаштења" - написала је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.

Она је истакла да од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције, а не да заговарају наставак колонијалне управе.

- А, да не помињем како би нормално и логично било да Европљани кажу да унилатерално наметнути закони, који су заобишли парламентарну процедуру, не представљају дио правног система државе која претендује да се зове демократском. Нажалост, нисмо то чули од Европљана.

Одлазак Кристијана Шмита је важан, али сам врло скептична да би Европљани то знали превести у своју корист. У сваком случају, добро је да су га неки натјерали да оде, али недовољно за лијечење болесног амбијента којег су он и њему слични направили у БиХ - истакла је Цвијановићева.

