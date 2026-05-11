Кристијан Шмит одлази, шта послије?

Аутор:Бранка Дакић
Одлазак Кристијана Шмита потврдио је и ОХР. Саопштење за јавност као да није с ове планете, из ове државе, или бар није за народ у Републици Српској.
"Након готово пет година на функцији високог представника за Босну и Херцеговину, мандата утемељеног на Анексу 10 Дејтонског мировног споразума, Кристијан Шмит донио је личну одлуку да оконча своју службу у спровођењу мира у Босни и Херцеговини", наводе из ОХР-а.
Нити је спроводио мир, нити одлази самоиницијативно, порука је из Републике Српске.
"Коме тај кретен подноси оставку? Он је отјеран. Речено је не можеш више бити, ако будеш, имаћеш проблема. Он је једна кукавица обична, који чека да ми будемо негдје у иностранству, а онда се кријући увуче овдје. Ај дођи данас, када сам ја ту у Бањалуци", каже Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Наметнуо је више од 20 одлука, којима је по сопственом нахођењу мијењао законодавство у БиХ. ОХР се у саопштењу на то осврнуо као на напредак у унапређењу институција БиХ.
"Осврћући се на свој мандат – други најдужи мандат једног високог представника – истакао је да је остварен значајан напредак у унапређењу функционалности институција БиХ, наводи се у саопштењу ОХР-а. Ипак, јасно је да је потребно учинити још много како би БиХ остварила своје евро-атлантске аспирације", кажу из ОХР-а.
Који мандат? Питају у Српској. У БиХ је дошао на приједлог Ангеле Меркел, без потврде у Савјету безбједности УН-а.
"У формалном смислу, он није ни дошао. Кључни документ када је он дошао је био њемачки, у коме се каже предлажемо Шмита да уђе у процедуру. Документ који њега прати говори да је он нико и ништа", каже Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Иако с формалним статусом "нико и ништа", Кристијан Шмит, између осталог, промијенио је Изборни закон и Кривични закон БиХ. Не би било ни Шмита, ни било којег другог високог представника да је Уставни суд радио свој посао, поручује предсједник Републике. У саопштењу ОХР-а нашла се и та - најлицемјернија од свих реченица.
"Његове одлуке нису поништене ниједном судском одлуком. Шмит је нагласио да уједињена међународна заједница остаје незамјењива за стабилност Босне и Херцеговине и њен напредак на евро-атлантском путу", речено је из ОХР-а.
Није да Уставни суд БиХ није упитан за одлуке Кристијана Шмита.
Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ донијела је закључак у којем стоји да високи представник нема надлежност да намеће одлуке и законе у БиХ. Из Уставног суда се још по том питању нису изјаснили, већ данима нам не одговарају када и да ли планирају. Са питањем на основу којих уставних и правних основа примјењују правне акте који нису потврђени у Парламенту БиХ обратили су им се и СНСД-ови посланици.
"Уставни суд БиХ би требао, по захтјеву који је поднијела колегиница Вулић да укине све одлуке које су донесене од стране Кристијана Шмита, али и Валентина Инцка, као ранијег високог представника", рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
ОХР у саопштењу иде корак даље у лицемјерју.
"Период његовог мандата обиљежио је и развој домаћих правосудних институција, при чему су судови одлучно дјеловали у заштити уставног и правног поретка државе", кажу из ОХР-а.
Кристијан Шмит је, између осталог, допунио Кривични закон БиХ чланом који кривично третира непослушност према високом представнику како би се лично, а преко правосудних институција БиХ, обрачунао с изабраним предсједником Републике Српске. Посланици СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске тражили су оцјену уставности наметнутих измјена Кривиног закона БиХ. Одговор Уставног суда чекају 6 мјесеци.
"Очекујем од Уставног суда БиХ, посебно након одласка Кристијана Шмита и након сутрашње сједнице СБ да тај притисак који постоји од Шмита, да омогући да хладне главе стави ван снаге ову одредбу Кривичног закона", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
"Не постоји примјер да један човјек има могућност усвајања закона и на основу тих закона се суди предсједнику Републике Српске, а намјера Шмита је била јасна, елиминација Милорада Додика из политичког живота", каже Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ
Донио је Шмит и Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ. Тиме је профит Централне банке распоређен на начин да је на рачун ЦИК-а отишло око 112,5 милиона марака, колико је наводно потребно за увођење нових технологија у изборни процес БиХ. Омогућио је садашњим члановима ЦИК-а БиХ да не подлијежу услову одласка у старосну пензију.
"Питање које ће бити итекако актуелно је набавка нових технологија. Нигдје на бијелом свијету 17 милиона не може бити мање од шест. То само може у Централно изборној комисији, која је Шмитова изборна комисија. Оно што се у периоду иза нас дешавало јесте терор и мучење српског народа, одузимање основних људских права, а то еј право да будемо бирани и кандидовани. СНСД-ова борба са Шмитом тек предстоји и нека не мисли да ће отићи срећан, задовољан и пун наших пара", каже Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Шмит је за своја дјела, тачније недјела примао мјесечну плату у износу од 40.000 евра. Наших пара.
"Они треба да врате паре, а Шмит кривично да одговара. Они треба да врате паре све које су узимали 30 година, Уставни суд, Суд и Тужилаштво БиХ. Отићи ће Шмит, али остаће они. БиХ ће се распасти", каже Каран.
Док Република Српска припрема правни обрачун с Кристијаном Шмитом, Шмит се захваљује на гостопримству.
Кристијан Шмит изразио је искрену захвалност грађанима Босне и Херцеговине, од којих је током свог мандата имао изузетно "гостопримство, топлину и подршку".
Шмитовим дјеловањем нису задовољни ни у Федерацији БиХ. Признају то тек сада када одлази. До сада су га призивали у помоћ за све. Сада панично дозивају ПИК, са захтјевом да што прије предложи новог високог представника, јер кажу без њега БиХ не може функционисати. У исто вријеме, заговарају европски пут БиХ. Не може и једно и друго.
