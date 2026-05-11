"Сарадња са Русијом национални приоритет"

Аутор:Кристина Секерез
Посјета делегације Републике Српске Москви је потврда међународног уважавања Српске и њеног политичког капацитета, категоричан је предсједник Републике. Синиша Каран каже да је Српска опредијељена да развија сарадњу са Русијом у складу с уставним надлежностима и интересима грађана Републике Српске.
"Република Српска при томе остаје привржена миру, сарадњи и равноправности народа и поштовању међународног права. Уз досљедно залагање за очување уставне позиције, утврђене Дејтонским мировним споразумом, ми смо током разговора са највећим државним руководством указали на сложено уставноправно уређење, које је њима познато, и чињеницу да су бројне наметнуте одлуке у претходном периоду довеле до тог нарушавања, нарушавања укупне дејтонске структуре и уставних права Републике Српске", каже предсједник Републике Српске.
Сарадња с Русијом остаје национални приоритет Српске. Стратешко партнерство се наставља, поручује Милорад Додик.
"Нас тројица смо имали обавезу да презентујемо, прије свега, нашу континуираност у погледу односа са Руском Федерацијом, али још нешто, да у Републици Српској, без обзира на притиске, постоје истомишљеници, који смо нас тројица то и показали, и као гаранција да Република Српска се држи чврсто политика које је утврдила у свим међусобним односима, прије свега са Русијом", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Поштовање које је Српској указано у Русији и са друге стране жеља Запада да разговара са Српском резултат је упорности и истрајности званичника Републике, порука је првог човјека Парламента. Други народи у Москви нису били тема разговора.
"Нити смо спомињали друге народе, нити смо имали потребе да о било коме расправљамо сем о Републици Српској. Дакле, ми у својим договорима са Руском Федерацијом не желимо да нанесемо штету било којем народу, било којем човјеку, било којој држави, као што не дозвољавамо када будемо на Западу, ево господин Додик се прије 15 дана вратио из Америке, да на Западу неко условљава наш однос са Русијом", каже Ненад Стевандић.
Очување заједничких вриједности, економија, безбједност, пољопривреда, култура, образовање, спорт – области су у којима ће сарадња да јача. На састанку с руским предсједником акценат је посебно стављен на реализацију инфраструктурних и развојних пројеката, прије свега на развој гасне инфраструктуре и источне интерконекције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
