Изборне технологије: Одмотава се клупко

Аутор:Андреа Јаглица
Мислите да сте већ све чули о намјештању тендера или о „папет мастер“ играма страних интересних група у БиХ? Нисте. Није то било ни редовно, ни кршење закона без предумишљаја.
Преправљала се документација, прикривале су се чињенице, избјегавала се одговорност, пише „Планет Софт“ у саопштењу. Било је и непристојних понуда, пише нешто раније власник Ведран Јарић.
„Нису могли ништа, ни наши, а ни међународни фактори, да нас подмите да одустанемо, па су схватили да је лакше да крену путем злоупотребе и непоштовања свих прописа! Ко је нудио мито, ко је тражио мито, ко је и на шта зажмирио јавност ће сазнати ускоро на прес-у“,наводи Ведран Јарић власник.
Рјешење по жалбама још нису добили ни „Планет Софт“, ни бијељински „Провис“, који се такође жалио на избор понуђача. Можда зато што Канцеларија за жалбе, бар како нам данас експресно одговорише, још није ријешила случај.
„Уред за разматрање жалби је разматрао жалбу "Планет Софт" д.о.о. Бања Лука али је још увијек није ријешио, док се по жалби "Провис" д.о.о. Бијељина још увијек није разматрало", наводе из Канцеларије за жалбе.
Само АТВ је од расписивања тендера објавила подужу листу, благо речено, пропуста који врло опасно играју по танкој линији између оквира Закона о јавним набавкама, организованог криминала и још једног покушаја да се БиХ потпуно потчини центру моћи који не пушта узде свог кербера који се одазива на име БиХ. Притом, то што смо објавили тек је мањи дио оног у шта смо имали увид и шта је од информација у посљедњих мјесеци стизало у редакцију. Наши извори, између осталог, наглашавају да је припрема терена почела још 2021. године када је под капом и маском Ју-Ес-Еид-овог квази-несебичног напора да нас учини демократскијим друштвом као координатор пројекта модернизације изборног процеса у БиХ изабрана америчка невладина организација за изборне системе „Ајфес“, која је, како каже истиче наш извор, заједно с Ју-Ес-Еидом на уска донаторска врата пустила Смартматик до прве линије народне воље и дефинисала спецификације за набавку опреме.
Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ
„Очигледно је да су везе ЦИК-а и ИФЕС-а, а наравно и Смартматика, јаке и већ годинама утемељене. Након завршетка пилот пројекта, ЦИК је већ одлучио ко ће бити добављач технологија и то је јасно и из тендерске документације и начина на који је написана, да би погодовала Смартматик добављачу“, каже избор АТВ-а.
Ни у томе није највећи проблем с набавком.
"Иако су знали кога желе као добављача, људи задужени за тендерску документацију су направили јако конфузан документ, са разним противрјечностима и технички непрецизан. Многи захтјеви се не слажу ни са Смартматик понудом и посебна експертиза, наравно од независног ревизора, би показала да ни Смартматик понуда не испуњава оно што је тражено тендером", наводи извор АТВ-а.
Извјештавали смо, између осталог, детаљно и о обје верзије тендерске документације која је у току отвореног поступка измијењена, између осталог, управо због жалбе Смартматика – али централе у Амстердаму, не новоосноване фирме из Сарајева која је на крају изабрана за најповољнијег понуђача. Дио детаља спорног тендера сада је већ јавно доступан, а релације између Смартматика и америчких тадашњих владиних и невладиних организација познате су сваком ко је икад прочитао извјештај о провођењу пилот пројекта.
Па ипак, мало се ко у БиХ због тога почешао. Коментарисали су то тек неки бивши чланови ЦИК-а и тек понеки функционер СНСД-а. Све су их редом чланови ЦИК-а или њихове групе подршке индиректно или директно испрозивали да покушавају да сруше овај врло важан пројекат увођења, ако је то могуће, још већег хаоса у изборни процес у БиХ.
"Или су стварно будале, па вјерују да такво нешто може да прође. Могуће је да нам нешто наметну и да нам нешто отму. Све је учињено, јер видим по оптимизму неких људи који су избор британске и њемачке структуре у БиХ да они већ славе побједу. То говори да путем тог механизма желе да обезбиједе и проглашавају резултате избора како они хоће, без обзира на то шта народ мисли", рекао је Милорад Додик, предсједник Савеза независних социјалдемократа.
Управо огромна могућност утицаја на изборни резултат, контрола над сваким испуњеним и неиспуњеним гласачким листићем и сваким биометријским податком сваког пунољетног држављанина БиХ далеко је већи проблем од седамдесет плус милиона упитно потрошених марака. А тај пакет проблема се још није ни распаковао. Демократија с претходно поменутих адреса никад и нигдје није дошла бесплатно.
Одбијена жалба Планет Софта, набавка изборних технологија додијељена америчкој фирми
"Није упитно да ли Смартматик може да изведе овакав посао, они посједују технологију, али ниједна компанија га не би могла урадити у периоду од 180 дана, а да претходно није имала вишегодишњу припрему. Управо се у том крије и компромитованост овог тендера! Наиме, ИФЕС је увео Смартматик у изборни процес у БиХ још 2021. године, обликовао је пилот пројекат према Смартматик опреми, УСАИД је опрему набавио и остао је тендер од стране ЦИК-а, као завршни корак!
Како је све већ било припремљено за имплементацију Смартматика, тражио се начин како да се посао оконча и нађен је кроз наметање ОХР-а, гдје је Кристијан Шмит обезбиједио средства за реализацију", наводи извор АТВ.
О „покушајима недозвољених утицаја“, како је то формулисао цјеновно најповољнији понуђач на тендеру, до сад се говорило само у виду инсајдерских коментара и инсинуација у тумачењу кукњаве чланова ЦИК-а како их нико у БиХ не подржава осим њихових међународних пријатеља. Очекивања од најављене конференције за медије „Планет Софта“ су да јавност, послије Владе Рогића, из још једног јавно познатог извора чује више детаља о томе како је то врховна бх институција за демократију припремала и проводила свој „генерацијски пројекат“, па тендер за историјску набавку, ко су међународни пријатељи и како су то подржавали ЦИК у једном од најпрљавијих подухвата у историји јавних набавки и историји БиХ. Очекивања од управног спора пред Судом БиХ су за виц. У максималном домету, оштећене компаније могле би тешко али добро да се наплате из државног буџета. Није то висока цијена за оне који су наумили да контролишу изборе. Фактуру ће свакако испоставити народу који ће мислити да га се нешто пита на изборима. Уколико се уговор са Смартматиком потпише, они којим није било довољно да се тобоже кроз домаће бх правосуђе обрачунају с вољом народа, сада су све ближе да обезбиједе услове да измисле вољу народа. Преостао је тај спорни Изборни закон који има мању шансу да прође оба дома Парламента БиХ него цијели преостали камион тамо заглављених закона. Али сматрати то препреком док мајмун не изађе из тенка најскупља је врста вица.
