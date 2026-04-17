Суљагић тражио отказивање позива и признања Додику?

Аутор:Инес Ђанковић
Коментари:0
Емир Суљагић, директор Меморијалног центра Сребреница, наставио је корацима Дине Конаковића. И он је након шефа БХ дипломатије писао Универзитету Џадсон у САД-у у којем тражи хитно отказивање позива и планиране додјеле признања Милораду Додику.
Суљагићево писмо отишло је на адресу предсједнику Универзитета Џину Круму од којег тражи да преиспита и повуче своју одлуку.
"Ова одлука је дубоко забрињавајућа, не као питање политичког неслагања већ као питање утврђених чињеница, судских пресуда и институционалне одговорности", поручио је Емир Суљагић директор Меморијалног центра Сребреница.
Суљагић даље у писму приписује Милораду Додику и то да редовно одбацује легитимитет међународних судова задужених за процесуирање тешких злочина, те да стално користи реторику која застрашује и вријеђа преживјеле. Милорад Додик јасно поручује да ће 25. априла отпутовати у Чикаго.
"Ја наравно идем у оквиру позива који организује хришћански Универзитет у Чикагу да будем гост тог Универзитета гдје ће ми се додијелити одређени признање. То је значајан догађај за тај Универзитет који је по броју студената трећи у САД-у и ево видим побуну", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Бошњаци су дужи период покушавали да дискредитују Српску, али у томе нису успјели, порука је Мирослава Вујичића. Додјела признања Додику изазвала је, каже, нову побуну међу Бошњацима и то на све начине покушавају да спријече.
"То показује на неки начин њихову немоћ и кратковидост њихове политике. Оно што су годинама радили очигледно није успјело и дошло је до озбиљног заокрета од стране нове америчке администрације према Милораду Додику конкретно и РС. И сваки овај покушај на неки начин да оспоре њихово јако присуство у Америци неће довести ни до чега доброг за саме Бошњаке", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Сада када се глас Срба и српских представника чује много гласније од онога што говори политичко Сарајево, вратили би се у вријеме стереотипа када је српски глас био забрањен, сматра Ненад Стевандић и поручује да је истина болна.
"Колико је болна показују реакције људи који се упорно залажу да они бирају који ће Срби глас да употребе и да они бирају представнике Срба. И као што видите они то више не да не бирају него кукају када они Срби који изабере српски народ говоре гласније од њих и када се боље чују и када се на планети њихов глас се своди на кукање. И драго нам је да кукају и кукаће још више када виде шта ћемо у будућности да урадимо", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
И из Владе Српске порука да су напади из Федерације плански и оркестрирани према сваком важнијем Србину у Републици, те да је Српска дуго времена имала читав свијет против себе, а Федерација била у предности.
"Очигледно се политичко Сарајево и представници бошњачких политика повампирили када је када је у питању РС. Ми из РС смо увијек били глас разума, али погледајте шта то ради политичко Сарајево. Упорно хоће да наруши суживот, мир и стабилност у БиХ", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
"Било која иницијатива која креће, да ли од институција РС или појединаца, није ни важно, у смислу да се међународна заједница, посебно оне велике силе у одређеном сегмент или моменту ставе на нашу страну наилази на осуду од политичког Сарајева. Што је нормално. Оно што ми требамо да радимо, не треба да се обазиремо", рекао је Владан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Након писма Конаковића и Суљагића не би чудило да се огласи и неки нови аутор који ће бити инспирисан најављеном додјелом признања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч1
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму