Планет Софт: Незаконита одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ

17.04.2026 12:31

Из компаније Планет Софт Бања Лука огласили су се поводом одлуке Канцеларије за рјешавање жалби БиХ, као и раније одлуке Централне изборне комисије БиХ у поступку јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима.

У саопштењу наводе да је одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ је незаконита и неоснована.

"Јавност има право да зна и добије одговоре на бројна питања у вези са флагрантним кршењем закона и процедура у претходним дешавањима", наводи се у саопштењу Планет Софта.

Из компаније Планет Софт истичу да нису пристали ни на какве притиске, понуде или покушаје утицаја који би их навели да одустану од принципа законитости и јавног интереса.

"У периоду трајања поступка јавне набавке суочили смо се са низом радњи и одлука које сматрамо потпуно незаконитим, кршењем правила јавних набавки, преправљања документације, прикривања чињеница и проблематичним по другим основама, укључујући покушаје релативизације цијелог случаја, избјегавање одговорности и поступање које, према нашим сазнањима, захтијева додатно разјашњење пред јавношћу, судом, истражним органима и надлежним институцијама", истакли су из Планет Софта.

Истичу да јучерашња одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ, која је незаконита и неоснована, руши све правне норме и начела и уноси правну несигурност у цијели систем јавних набавки.

Истичу да таква одлука одлука само показује да су интереси појединих домаћих и међународних структура изнад права и закона, а одлука се тиче цијеле земље и свих грађана и легитимитета читавог изборног процеса.

"Сматрамо да грађани имају право да знају све релевантне чињенице. Због тога ћемо на предстојећој прес-конференцији представити информације и документацију којом располажемо, а које се односе на незаконито поступање Централне изборне комисије БиХ, Канцеларије за рјешавање жалби БиХ, могуће покушаје недозвољеног утицаја, као и на игнорисање законских обавеза од стране појединаца и одговорних актера", истичу из Планет Софта.

Истичу да њихов циљ није сензационализам, већ потпуно и одговорно информисање јавности о питањима од општег јавног интереса.

"Наравно, искористићемо наше право на судску заштиту и покретање поступка обарања наведених одлука. О термину и мјесту ту одржавања прес-конференције медији ће бити благовремено обавијештени", истичу из Планет Софта.

