Федералне власти не могу да обезбиједе стабилност у српским повратничким мјестима?

Аутор:Кристина Секерез
Срби у Федерацији БиХ се не осјећају безбједно. Након што су мигранти обили мјесну Цркву и провалили, те опљачкали неколико кућа у селу Трубар, српски повратници не могу мирно да спавају. Принуђени су да напусте огњишта. Нико их у другом ентитету ни не чује. Надлежни су остали нијеми.
„У разговору са свештеником, дошла сам до сазнања да је он разговарао са полицијом након што су пријавили тај догађај. Још увијек немају повратне реакције и нажалост грађани и тамошњи становници страхују да ће и овај случај остати у ладици и да се неће ријешити. Неки од њих који имају могућност одлучили да дођу или овдје у Дрвар код породице или рођака или да оду на нека друга мјеста гдје ће се осјећати сигурније", рекла је Душица Рунић, начелник Дрвара.
Напад на Србе у Трубару је посљедица неодговорне федералне и кантоналне власти која не жели да заштити српски народ, категорични су у Одбору за заштиту права Срба у Федерацији.
„Они би вољели да нема ни Срба, ни да их никада није било, да нема ни цркава, ни гробаља српских, зато што они ту би највише вољели да дођу из Саудијске Арабије, да ту населе истовјернике. Срби не могу ни у шта друго да се уздају осим у властиту власт, послије искустава ’54, ’45, ’91. до ’95, само гдје је српски полицајац, ту је Србин сигуран", рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Oчито је да власти на нивоу БиХ и Федерације никада нису озбиљно схватиле мигрантску кризу, оцјена је стручњака за безбједност. Кажу, недопустиво је да Федерално министарство унутрашњих послова није у стању да заштити све своје грађане.
„Поготово када имамо у виду наратив у јавном дискурсу актуелног министра унутрашњих послова ФБиХ који се на све стране хвали како може свакога од свачега заштитити... Ми бисмо били срећни да је то тако. Ево позивамо га и овога пута да заштитити српске породице које су у мањини у повратничким селима“, рекао је Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
Српска је од самог почетка имала јасан став – не може бити паркинг, нити могу кампови за мигранте да буду на њеној територији. Показало се то као и те како исправно. У другом кантону, чини се, контроле немају. Да федералне власти не могу да обезбиједе стабилност у српским повратничким мјестима порука је и Милорад Додик.
„Помоћи ћемо, наравно, нашим људима. То је жалосно. Може се то десити и у Републици Српској, али у Републици Српској ти мигранти знају да сису добродошли и они не могу овдје да се осјећају комотно. Жао ми је што се то дешава“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Није то изолован случај. Према ријечима мјештана, недавно су мигранти обили и опљачкали више кућа у Стожиштима код Грахова. Поручују, нико од Срба на том подручју није безбједан. Још 2019, а све како се овакве ствари не би дешавале, представници Срба у Федерацији су се побунили и рекли не мигрантима у општинама са претежно српским становништвом. Нису дозволили ни изградњу мигрантског кампа у селу Медено поље, гдје су власти УСК наумиле да их преселе.
