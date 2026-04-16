Поскупљује плин у ФБиХ, Влада одобрила

Аутор:АТВ
Влада Федерације БиХ је на телефонској сједници, на приједлог Федералног министарства трговине, одобрила нову велепродајну цијену природног гаса за дистрибутивна друштва у ФБиХ од 1. априла 2026. године.
Нова цијена износи 865,40 КМ/1.000 Sm³, односно 0,86540 KM/Sm³, при чему се ради о доњој топлотној вриједности природног гаса, а у износ није урачунат порез на додану вриједност.
За реализацију ове одлуке задужени су Федерално министарство енергије, рударства и индустрије те Федерално министарство трговине, свако у оквиру своје надлежности.
Федералном министарству трговине је претходно достављен захтјев привредног друштва Енергоинвест д.д. Сарајево за давање сагласности на промјену велепродајне цијене природног гаса према дистрибутивним привредним друштвима у Федерацији БиХ, саопштено је из Владе ФБиХ.
У захтјеву Енергоинвеста наведено је да би се нова велепродајна цијена природног гаса за дистрибутивне компаније, односно повлаштене тарифне купце, требала повисити за 4,59 одсто, с досадашњих 827,42 КМ/1.000 Sm³ на 865,40 КМ/1.000 Sm³, без урачунатог пореза на додану вриједност.
Образложено је и да је током првог квартала 2026. године задржана непромијењена цијена за крајње купце упркос значајним осцилацијама на европским тржиштима, како су истакли у саопштењу.
"Предложена корекција за други квартал 2026. године представљена је као минимално повећање које је и даље значајно ниже у односу на референтне берзанске вриједности и цијене у Европи.
Такође је истакнуто да је испоручилац гаса Гаспром Експорт ЛЛЦ доставио укупни коефицијент цијене увећан за 4,59 одсто у односу на претходни квартал, што је послужило као основ за одређивање цијене за наступајући квартал", саопштили су из Владе ФБиХ.
(Кликс)
