Ухапшени у акцији "Инсајдер 2" спроведени у Тужилаштво

Аутор:Огњен Матавуљ
Јовица Грујић и А.Т. из Бањалуке, који су ухапшени у акцији ”Инсајдер 2”, спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Њих ће у наредна 24 сата испитати предметни тужилац, након чега ће донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Грујић и А.Т. ухапшени су синоћ због сумње да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом. У претресима њихове имовине откривен је ”штек” са око 3,5 килограма марихуане, која је одузета.
”По наредби Окружног суда у Бањалуци синоћ су извршени претреси на више локација на подручју Бањалуке, при чему је пронађено и одузет канабис, укупне бруто масе 3,48 kg, новац, као и пиштољ ”ЦЗ”, калибра 7,65 мм и 50 комада, који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.
Према незваничним информацијама већина одузете дроге пронађена је код ухапшеног А.Т, док је мања количина откривена у возилу који је користио Грујић.
Акција ”Инсајдер 2”: Поново ухапшен Јовица Грујић, одузето 3,5 килограма дроге!
Грујић је у јулу прошле године ухапшен у акцији ”Инсајдер” када је пронађено и заплијењено 27 килограма марихуане. Заједно с њим ухапшен је Станивој Жутић. Обојица су с тужилаштвом склопили споразум о признању кривице на основу којег је Грујић осуђен на четири, а Жутић на три године затвора. Након тога им је укинут притвор и још нису упућени на издржавање казне.
Хапшење Грујића услиједило је само три мјесеца након што је пуштен из притвора, који му је одређен због сумње да је као помагач учествовао у убиству Дејана Костића Деле у јануару 2025. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
