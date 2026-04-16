Лажна дојава о бомби у тржном центру

Противдиверзиони (КДЗ) преглед у тржном центру смјештеном у улици Франца Лехара је завршен, а утврђено је да је ријеч о лажној дојави.
Надлежни органи су овај догађај квалификовали као кривично дјело „Лажно пријављивање“, а полиција наставља рад на идентификацији починиоца.
Истовремено, КДЗ преглед у објекту у улици Врбања још увијек је у току. Више информација биће познато по завршетку свих активности на терену.
