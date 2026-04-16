Афричка куга "затворила" пијацу: Упућен апел узгајивачима

АТВ
16.04.2026 13:35

Фото: Pexel/cottonbro studio

Сточна пијаца у Јагодини привремено је затворена пошто је ветеринарска инспекција потврдила присуство афричке куге свиња.

Јавно предузеће "Стандард" саопштило је да је одлука о затварању донијета 14. априла а мјера је уведена како би се спријечило даље ширење ове заразне болести међу домаћим свињама.

Надлежни истичу да је ријеч о превентивном кораку у циљу заштите сточног фонда и сузбијања инфекције.

Подсјетимо, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде раније је прогласило насеља Глоговац, Рајкинац и Мали Поповић зараженим подручјима.

Истовремено, околна места сврстана су у зону високог ризика, гдје се спроводе појачане мјере контроле и надзора.

Надлежне службе апелују на узгајиваче да се придржавају прописаних мјера, како би се спријечило даље ширење болести, преноси Информер.

