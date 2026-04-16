Малољетник (15) покушао фалсификованим новчаницама да плати храну

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција у Подгорици саопштила је да је поднијела кривичну пријаву Основном државном тужилаштву у Подгорици против малољетника из Србије старог 15 година због фалсификовања новца.
Сумња се да је петнаестогодишњак починио кривично дјело фалсификовање након што је 8. априла приликом плаћања услуге доставе хране ставио у промет три новчанице за које је знао да су фалсификати, наводи се у саопштењу полиције.
"Због фалсификовања новца, кривично ће одговарати малољетник стар 15 година из Републике Србије са дозволом за привремени боравак и рад у Црној Гори", наводи се у саопштењу.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
43
16
41
16
36
16
29
16
26
Тренутно на програму