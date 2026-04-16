Logo
Large banner

Малољетник (15) покушао фалсификованим новчаницама да плати храну

Аутор:

16.04.2026 12:56

Коментари:

0
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Полиција у Подгорици саопштила је да је поднијела кривичну пријаву Основном државном тужилаштву у Подгорици против малољетника из Србије старог 15 година због фалсификовања новца.

Сумња се да је петнаестогодишњак починио кривично дјело фалсификовање након што је 8. априла приликом плаћања услуге доставе хране ставио у промет три новчанице за које је знао да су фалсификати, наводи се у саопштењу полиције.

"Због фалсификовања новца, кривично ће одговарати малољетник стар 15 година из Републике Србије са дозволом за привремени боравак и рад у Црној Гори", наводи се у саопштењу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

малољетници

фалсификовани новац

новац

Србија

Подгорица

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner