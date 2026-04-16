Вујић поново позвао суд у Хагу да омогући лијечење генерала Младића у Србији

Министар правде Србије Ненад Вујић позвао је поново Механизам за међународне кривичне судове (ММКС) да омогући лијечење генерала Ратка Младића у Србији, изразивши забринутост због континуираног погоршања његовог здравственог стања.
Вујић оцјењује као неприхватљиво да се основно људско право на лијечење доводи у питање и упозорава да свако даље одлагање може имати несагледиве посљедице по живот и здравље Младића, подсјећајући да је Србија у више наврата званично захтијевала да му се омогући лијечење у Србији, уз све неопходне гаранције државе, али да су ови захтјеви до данас остали без адекватног одговора.
Како се наводи у саопштењу ресорног министарства, министар је због тога поново позвао ММКС и друге надлежне међународне институције да без одлагања омогуће његово лијечење у Србији, у складу са принципима хуманости, међународног права и универзалних стандарда заштите људских права.
- Република Србија спремна је да преузме пуну одговорност за спровођење свих гаранција које би се од ње тражиле како би се генералу Младићу пружила адекватна здравствена њега - навео је Вујић.
Он је поручио да ће Министарство правде наставити да користи сва расположива правна и дипломатска средства како би заштитило права генерала Ратка Младића и обезбиједило поштовање основних људских права.
Бивши генерал Војске Републике Српске Ратко Младић хоспитализован је па враћен у притворску јединицу након што је доживио лакши мождани удар, а његово стање описује се као тешко.
Младић је претходно имао више можданих удара, а има и озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
Више пута је био хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.
Од 2024. године се налази у притворској болници у Хагу.
Његов син Дарко Младић изјавио је јуче да се здравствено стање генерала Младића након можданог удара погоршава, као и да ситуација није добра.
