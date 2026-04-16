Logo
Large banner

Медији: САД планирају низ акција против Кубе

16.04.2026 07:09

Коментари:

0
Куба, држава у Карибима
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Сједињене Америчке Државе планирају "низ акција" против Кубе и спремне су да изврше сва наређења америчког предсједника Доналда Трампа, пренијела је руска агенција РИА позивајући се на саопштење Пентагона.

- Нећемо спекулисати о хипотетичким сценаријима. Министарство планира низ планова за непредвиђене ситуације и остаје спремно да спроведе предсједникова наређења како буду примљена - саопштено је из Пентагона за агенцију.

СПЦ

Друштво

Претходно су медији пренијели да је америчко Министарство одбране започело припреме за могућу операцију на Куби.

Прије тога је кубански предсједник Мигел Дијаз-Канел изјавио да САД немају оправдани разлог да изврше војни напад на то острво, или да покушају да њега свргну.

- Ако би до тога дошло, не мислим да би постојало икакво оправдање да Сједињене Државе покрену војну агресију на Кубу, или да предузму неку значајну операцију или отмицу предсједника - рекао је Дијаз-Канел.

Према његовим ријечима, "уколико се то деси, биће борбе".

- И ми ћемо се бранити, а ако треба да умремо, умријећемо, јер као што каже наша национална химна, „умријети за домовину значи живјети“ - закључио је Дијаз-Канел.

Подијели:

Тагови :

Америка

Пентагон

Доналд Трамп

Куба

Мигел Дијаз-Канел

Коментари (0)
Large banner

1 ч

0
1 ч

0
9 ч

10 ч

0

Више из рубрике

1 ч

0
1 ч

0
10 ч

0
11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

38

08

31

08

24

08

19

08

19

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner