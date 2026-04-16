Медији: САД планирају низ акција против Кубе

Сједињене Америчке Државе планирају "низ акција" против Кубе и спремне су да изврше сва наређења америчког предсједника Доналда Трампа, пренијела је руска агенција РИА позивајући се на саопштење Пентагона.
- Нећемо спекулисати о хипотетичким сценаријима. Министарство планира низ планова за непредвиђене ситуације и остаје спремно да спроведе предсједникова наређења како буду примљена - саопштено је из Пентагона за агенцију.
Претходно су медији пренијели да је америчко Министарство одбране започело припреме за могућу операцију на Куби.
Прије тога је кубански предсједник Мигел Дијаз-Канел изјавио да САД немају оправдани разлог да изврше војни напад на то острво, или да покушају да њега свргну.
- Ако би до тога дошло, не мислим да би постојало икакво оправдање да Сједињене Државе покрену војну агресију на Кубу, или да предузму неку значајну операцију или отмицу предсједника - рекао је Дијаз-Канел.
Према његовим ријечима, "уколико се то деси, биће борбе".
- И ми ћемо се бранити, а ако треба да умремо, умријећемо, јер као што каже наша национална химна, „умријети за домовину значи живјети“ - закључио је Дијаз-Канел.
