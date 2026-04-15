Logo
Large banner

Завршне ријечи у случају ''Бањска'': Приштински тужилац тражи доживотни затвор за тројицу Срба

Аутор:

АТВ
15.04.2026 14:29

Коментари:

0
Судија држи чекић у судници

Приштинско тужилаштво и адвокати оштећених током изношења завршних ријечи у случају "Бањска" затражили су да тројица оптужених Срба буду осуђени на доживотни затвор.

Они су пред Основним судом у Приштини навели да је оружани сукоб у Бањској био "директан напад на полицију са широким и дестабилишућим потенцијалом на Косову".

Полиција ФБиХ

Одбрана оптужених завршне ријечи изнијеће 20. априла.

Адвокат Љубомир Пантовић, бранилац Благоја Спасојевића, по завршетку рочишта рекао је новинарима да по Закону о кривичном поступку пуномоћници оптужених немају право да у завршној ријечи говоре о казни.

Он је оцијенио да случај "Бањска", бар када је ријеч о тројици оптужених, има сасвим другу димензију од оне коју су представили тужилац и адвокати оштећених.

У Бањској код Звечана у ноћи између 23. и 24. септембра 2023. године дошло је до оружаног сукоба групе Срба и полиције, у којем су убијени полицајац и тројица Срба.

Током акције у Бањској полиција је ухапсила Душана Максимовића, Благоја Спасојевића и Владимира Толића, који се од тада налазе у притвору и сада им се суди по оптужници приштинског тужилаштва.

Оптужница против њих и још 42 Срба због сумње да су учествовали у сукобу у Бањској подигнута је у септембру 2024. године.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner