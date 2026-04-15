Измјене Закона о раду: Запослени могу да раде до 67. године ако желе

Скупштина Црне Горе усвојила је измјене Закона о раду којима се старосна граница за престанак радног односа по сили закона повећава са 66 на 67 година живота, уз најмање 15 година радног стажа.
Измјенама се, међутим, не мијења старосна граница за одлазак у пензију, која је дефинисана Законом о пензијском и инвалидском осигурању и износи 65 година живота уз минимум 15 година стажа, преносе подгоричке Вијести.
Нова одредба омогућава запосленима да, уколико то желе, могу да раде до 67. године, док и раније могу да оду у пензију ако испуне услове.
Из Уније слободних синдиката Црне Горе саопштено је да поздрављају враћање старосне границе, наводећи да је претходна измјена из 2021. године нанијела штету хиљадама радника.
Синдикат је раније указивао да је снижавање границе изазвало проблеме запосленима, посебно онима са кредитима који су преласком са зараде на нижу пензију имали потешкоће у отплати, као и онима којима је недостајала једна година стажа за повољнији обрачун пензије.
Према новим измјенама, могуће је продужење радног односа и након 67. године живота уколико запослени нема навршених 15 година стажа, и то до испуњења тог услова.
Запослени у јавној управи су и у претходном периоду, по посебном закону, могли да раде до 67. године, док се ограничење од 66 година у пракси односило углавном на приватни сектор.
