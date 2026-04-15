Пожар ''прогутао'' зграду: Више од 50 ватрогасаца на терену, има повријеђених

У великом пожару који је у уторак захватио стамбено-пословни комплекс "Арлис" у Тирани повријеђено је најмање 11 особа, док су ватрогасне екипе успјеле да локализују ватру и спријече њено ширење на околне зграде, саопштиле су локалне надлежне службе.
Директор Службе за ванредне ситуације Албаније Арбен Кара изјавио је да је пожар стављен под контролу и да је спријечено његово даље ширење на оближње стамбене куле.
Он је, преноси портал Тирана њуз, истакао да је пожар захватио сјевероисточни дио зграде од приземља до посљедњег спрата и да је причињена велика материјална штета.
Кара је навео да су у гашењу ангажовани сви расположиви капацитети, укључујући више од 50 ватрогасаца из Тиране и других градова као и припадници војске.
Према његовим ријечима, и даље се ради на гашењу преосталих жаришта унутар станова, док потпуни биланс штете још није познат.
- Преурањено је говорити да је пожар угашен. Локализовали смо га да се не шири на околне објекте, али се и даље ради на свим правцима - рекао је Кара.
Директор хитне помоћи Скендер Братај саопштио је да је најмање 11 особа повријеђено, додајући да је једна жена хоспитализована са опекотинама које захватају око 15 одсто тијела, али да није животно угрожена.
- Пет особа је задржано на токсикологији, а међу повријеђенима има и ватрогасаца, али још немамо тачан број - навео је Братај.
Сличан инцидент, мада у мањим размјерама, забиљежен је 2021. године, када се фасада од полиуретанске пјене запалила током грађевинских радова на згради, објавио је портал shqiptarja.com.
Сматра се да ова врста фасаде има висок ризик од ширења пожара.
