Четири аутомобила изгорјела на паркингу Управе за имовину

14.04.2026 10:10

Четири аутомобила су потпуно изгорјела, а осам је оштећено у пожару који је рано јутрос избио на паркингу Управе за имовину у подгоричком насељу Маслине, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Обезбјеђење паркинга Управе за имовину обавијестило је о пожару припаднике Одјељења безбједности Подгорица јутрос у 4.40 часова.

Пожар је локализован, а утврђено је да су четири путничка аутомобила у потпуности изгорјела, док су на осам возила настала оштећења, наводи се у саопштењу.

Полиција предузима активности на расвјетљавању случаја, а о свему је упознат тужилац Основног државног тужилаштва у Подгорици који је наложио да увиђај буде извршен у присуству вјештака за пожаре и експлозије.

