Сутра почиње дводневна блокада теретног саобраћаја

АТВ
13.04.2026 20:19

Превозници протестују
Фото: АТВ

На граничним прелазима у Црној Гори сутра ће почети дводневна блокада теретног саобраћаја због мјера ЕУ да се смањи њихов временски рок боравка у државама Уније, саопштило је Удружење превозника.

Блокада ће почети у 10.00 часова и трајаће до 10.00 часова у четвртак, 16. априла.

Из Удружења превозника су подсјетили да им је Управа полиције одобрила протест на свим граничним превознима, изузев у Луци Бар.

Блокада граничних прелаза за теретни саобраћај изузеће превоз лијекова, животиња и запаљивог материјала.

Из Удружења су поручили да ће, уколико нам се не испуне захтјеви, покушати да продуже протест, преноси Срна.

