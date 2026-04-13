Сутра почиње дводневна блокада теретног саобраћаја

На граничним прелазима у Црној Гори сутра ће почети дводневна блокада теретног саобраћаја због мјера ЕУ да се смањи њихов временски рок боравка у државама Уније, саопштило је Удружење превозника.
Блокада ће почети у 10.00 часова и трајаће до 10.00 часова у четвртак, 16. априла.
Из Удружења превозника су подсјетили да им је Управа полиције одобрила протест на свим граничним превознима, изузев у Луци Бар.
Блокада граничних прелаза за теретни саобраћај изузеће превоз лијекова, животиња и запаљивог материјала.
Из Удружења су поручили да ће, уколико нам се не испуне захтјеви, покушати да продуже протест, преноси Срна.
