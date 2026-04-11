ЕЕС систем немилосрдан: Више од 3.000 људи враћено са границе у једном дану

Нови систем уласка/изласка (ЕЕС) подиже безбједност на границама уз биометријске податке, чиме се смањује могућност коришћења туђих пасоша.
Помоћник директора хрватске полиције и начелник Управе за границу Зоран Ничено у Дневнику ХТВ-а нагласио је да нови систем уласка/изласка (ЕЕС) значајно подиже ниво безбједности на границама.
Ничено истиче да нови систем доноси квалитативни искорак у контроли путника.
"Досадашњи системи провјеравали су заштитне елементе пасоша, а овај систем прикупља и биометријске податке сваке особе. То значи да коришћење туђих путних исправа постаје немогуће", рекао је.
Додаје да се безбједност подиже на потпуно нови ниво.
"Апсолутно се повећава безбједност, али и интероперабилност са свим осталим системима гдје се дијеле подаци о прикупљеној биометрији."
Систем омогућава упоређивање података са националним и европским базама.
"Подаци ће се упоређивати са другим системима попут АФИС-а и НАБИС-а, односно са базама биометријских података прикупљених у другим ситуацијама", појаснио је.
Таква размјена информација, додаје, може помоћи и у криминалистичким истрагама за идентификацију особа.
На питање о гужвама на границама, Ничено признаје да нови систем захтјева додатно вријеме. Контрола траје око минут, односно 70 секунди, у зависности од тога колико је особа вична коришћењу уређаја, каже.
Истиче да су посебни изазови на друмским прелазима. Особе морају да изађу из возила и обаве скенирање, што одузима одређено вријеме, додаје.
Полиција планира да ублажи гужве коришћењем мобилних уређаја и прилагођавањем рада.
"Већ сада користимо мобилне уређаје, а додатно ћемо их примјењивати током викенда и туристичке сезоне, како на друмским прелазима тако и на аеродромима", закључио је Ничено.
Осврнуо се и на велике гужве на појединим прелазима.
"Не бих рекао да су гужве узроковане Ентрy/Егзит системом. На Бајакову се чекало око три сата, али је ријеч о петку уочи православног Ускрса, када су таква путовања уобичајена", појаснио је.
Од почетка примјене ЕЕС система забиљежени су милиони провјера путника. Како истиче Зоран Ничено, до сада је креирано више од милион досијеа и обављено више од три милиона верификација, али нису сви путници прошли контролу.
Само јуче одбијен је 3261 улазак, а главни разлог је такозвани "оверстаy", односно прекорачење дозвољеног боравка у Европској унији.
Нови систем доноси и већу транспарентност јер путници приликом скенирања могу тачно видјети колико им је дана још дозвољено да бораве у ЕУ, што раније није било могуће без додатних израчунавања.
Пуна примјена, то јест 24-часовни режим ЕЕС система (Ентрy/Еxит Сyстем) почела је јуче, 10. априла, што подразумиева да ћемо морати сваки пут да се региструјемо кроз тај систем, због правила боравка у ЕУ највише 90 дана у периоду од 180 дана.
ЕЕС систем почео је са радом 12. октобра 2025. године, уз постепено увођење у 29 европских земаља. То је аутоматски информациони систем који региструје сваки улазак и излазак држављана земаља које нису чланице ЕУ. Циљ је прецизнија евиденција путника и контрола боравка у оквиру дозвољених 90 дана.
Систем ће замијенити печатирање пасоша дигитално забиљеженим уласцима, изласцима или одбијањима уласка држављана земаља изван ЕУ који долазе на краћи боравак. Такође ће се снимати слика лица путника, отисци прстију и лични подаци из путне исправе, саопштили су раније из ЕК.
Од почетка рада ЕЕС-а, регистровано је више од 45 милиона прелазака границе када су путници улазили или излазили из европских земаља користећи систем, а за 24.000 људи је одбијен улазак из различитих разлога, као што су неодговарајуће оправдање њихове посјете, истекли или лажни документи.
Систем уласка/изласка (ЕЕС) често се помиње заједно са Европским системом за информације и одобравање путовања (ЕТИАС), али је ријеч о два различита система који имају различите намјене и примењују се у различитим фазама путовања, преносе Вијести.хрт.хр.
