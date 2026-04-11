Љуске васкршњих јаја никад не бацајте, право су благо

Аутор:АТВ
Коментари:0
Постоји много начина на које можете да искористите љуске васкршњих јаја. Никако их не бацајте, право су благо у кући.
Никако не бацајте љуске васкршњих јаја, постоји изузетно користан начин да их употребите. Разбијене љуске ускршњих јаја могу да се примене на неколико начина
У недјељу ће православни вјерници прославити Васкрс, куцкаће се јаја у свим крајевима Србије. Домаћице су вјероватно већ прибавиле корисне рецепте како да искористе кувана јаја, остаје питање шта радити са љускама? Добра вијест јесте да не морате да их баците.
Разбијене љуске ускршњих јаја могу да се примјене на неколико начина. И ако брините да су вам остали само ситни комади који су неупотребљиви, одмах да вас разувјеримо – и они имају своју намјену. Можете да их самељете у прах и искористите у разне сврхе.
Градови и општине
Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса
Најчешћа примјена је у башти и за узгој биљака. Савет стручњака јесте да их претходно самељете. Ево шта заправо прво треба да урадите:
Нежно исперите комаде љуски и ставите их на сунце да се осуше. Осушене комаде чувајте у херметички затвореној посуди.
Самељите осушене комаде љуске у прах, било у машини, авану, чекићем за истањивање мјеста или једноставно оклагијом.
Постоје и креативни начини за употребу шарених љуски, деца у вртићу могу од њих да праве венчиће, накит, али најпопуларнији начин да се искористе јесте у баштованству.
Када сте их једном самљели, прах додајте земљи у саксији или распоредите око биљака у башти. Исто урадите и са љускама које претходно нисте уситнили – разбацајте их око биљака и пустите да одраде своју „магију“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Градови и општине
4 ч1
Свијет
4 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
9 ч0
Савјети
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму