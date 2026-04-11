Љуске васкршњих јаја никад не бацајте, право су благо

11.04.2026 13:26

разбијено васкршње јаје
Фото: Pexels/Nataliya Vaitkevich

Постоји много начина на које можете да искористите љуске васкршњих јаја. Никако их не бацајте, право су благо у кући.

Никако не бацајте љуске васкршњих јаја, постоји изузетно користан начин да их употребите. Разбијене љуске ускршњих јаја могу да се примене на неколико начина

У недјељу ће православни вјерници прославити Васкрс, куцкаће се јаја у свим крајевима Србије. Домаћице су вјероватно већ прибавиле корисне рецепте како да искористе кувана јаја, остаје питање шта радити са љускама? Добра вијест јесте да не морате да их баците.

Разбијене љуске ускршњих јаја могу да се примјене на неколико начина. И ако брините да су вам остали само ситни комади који су неупотребљиви, одмах да вас разувјеримо – и они имају своју намјену. Можете да их самељете у прах и искористите у разне сврхе.

СНСД у Дубици

Градови и општине

Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса

Најчешћа примјена је у башти и за узгој биљака. Савет стручњака јесте да их претходно самељете. Ево шта заправо прво треба да урадите:

Нежно исперите комаде љуски и ставите их на сунце да се осуше. Осушене комаде чувајте у херметички затвореној посуди.

Самељите осушене комаде љуске у прах, било у машини, авану, чекићем за истањивање мјеста или једноставно оклагијом.

Како можете да употребите љуске јаја?

Постоје и креативни начини за употребу шарених љуски, деца у вртићу могу од њих да праве венчиће, накит, али најпопуларнији начин да се искористе јесте у баштованству.

Када сте их једном самљели, прах додајте земљи у саксији или распоредите око биљака у башти. Исто урадите и са љускама које претходно нисте уситнили – разбацајте их око биљака и пустите да одраде своју „магију“.

(Она.рс)

Прочитајте више

ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Огласила се Милица Тодоровић: "Оче, опрости им, не знају шта чине"

4 ч

0
Народно вјеровање уочи Васкрса: Ево зашто ноћас не би требало заспати прије поноћи

Занимљивости

Народно вјеровање уочи Васкрса: Ево зашто ноћас не би требало заспати прије поноћи

4 ч

0
Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса, 11.04.2026.

Градови и општине

Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса

4 ч

1
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Свијет

Венс разговарао са пакистанским премијером

4 ч

0

Више из рубрике

Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Савјети

Да ли је гријех фарбати јаја на Велику суботу?

5 ч

0
Свештеник држи чашу за причешће (путир).

Савјети

Да ли жене смију да се причесте током менструације: Овако је говорио патријарх Павле

8 ч

0
Хљеб

Савјети

Ово треба да се нађе на трпези за Велику суботу: Вечера је посебно строга

9 ч

0
Васкршња јаја туцање јајима за Васкрс

Савјети

Пазите колико јаја једете за Васкрс: Више од овог броја може бити опасно

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

17

45

Драма на Сави: Полиција спасила дијете и мушкарца након превртања чамца

17

44

Возачи, опрез: Седам клизишта и одрона успорава саобраћај

17

38

Васкршње примирје ступило на снагу

17

26

Далековод пао на воз, има повријеђених

