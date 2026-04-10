Пазите колико јаја једете за Васкрс: Више од овог броја може бити опасно

10.04.2026 20:27

Васкршња јаја туцање јајима за Васкрс
Фото: Anny Pappa/Pexels

Празници су вријеме када се трпеза не поставља по правилима свакодневице – већ по традицији, обичајима и жељи да се ужива у омиљеним јелима. И док многи тада „забораве на мјере“, стручњаци упозоравају да неке намирнице ипак треба конзумирати са дозом опреза.

Незаобилазан симбол празника

Јаја су један од главних симбола Васкрса и готово да не постоји дом у којем их нема у изобиљу. Богата су протеинима, витаминима и здравим мастима, због чега се сматрају веома вриједном намирницом у исхрани.

Ипак, управо због тога што су хранљива, често се заборавља да имају и одређена ограничења – нарочито када се једу у већим количинама него иначе.

Колико би требало да поједемо за Васкрс?

Према препорукама нутрициониста, већина здравих особа може без проблема да поједе 2 до 3 јаја дневно. Све преко тога, посебно у кратком временском периоду, може оптеретити организам.

Конзумирање 5 или више јаја одједном сматра се претјеривањем, нарочито код особа које имају повишен холестерол или проблеме са срцем.

Комбинације које додатно оптерећују организам

Проблем не представља само количина, већ и начин на који се јаја конзумирају. Током празника често се комбинују са тешком храном – мајонезом, сухомеснатим производима и масним јелима, што додатно отежава варење и оптерећује организам.

Стручњаци саветују једноставно правило – умјереност. Васкрс је вријеме радости и уживања, али и прилика да ослушнемо своје тијело и не претјерујемо.

Традиционална јела су важан дио празника, али здравље увијек треба да буде на првом мјесту. Баланс између уживања и бриге о себи је оно што прави праву разлику.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

