Плава јаја за Васкрс уз помоћ купуса: Магија из кухиње коју морате да пробате

10.04.2026 12:23

Фото: pexels/Leeloo The First

За најљепша јаја искористите црвени купус и уз помоћ њега ћете добити прелијепу тиркизну боју.

Тиркизна је једна од омиљених и најоригиналнијих боја за фарбање јаја, а сви се питају како добити најбољу нијансу.

Кључ није у куповним класичним бојама за јаја. Вјеровали или не, црвеним купусом можете офарбати јаја за Васкрс и добити јединствену тиркизну плаву боју.

Многи који су пробали да офарбају јаја овом намирницом били су одушевљени крајњим резултатом, а ми вам препоручујемо да васкршњу корпу улепшате маштовитим тиркизним јајима са шљокицама.

Састојци:

12 куваних јаја

1 главица црвеног купуса

4 кашике алкохолног сирћета

четкица

шљокице по жељи

Припрема:

Исјецкајте црвени купус. У шерпу сипајте 5 шоља воде и додајте исецкани купус, па пустите да кључа 30 до 45 минута. Оставите купус да се потпуно охлади, па га извадите из воде. У воду у којој се кувао купус додајте 4 кашике алкохолног сирћета и добили сте боју за фарбање јаја.

Ставите јаја у дубоку шерпу или плех, важно је да буду размакнута, а затим их прелијте добијеном бојом. Јаја извадите из боје након сат времена ако желите свјетлију боју, а уколико вам се свиђа јарка тиркизна, онда их оставите да одстоје у боји 2 сата. Потребно је да преврнете јаја на другу страну на сваких пола сата како би боја била равномерна.

Напомена

У почетку ћете добити љубичасту боју, али не брините, магија настаје тек касније и када извадите јаја из боје изненадиће вас прелијепа тиркизна боја.

Ако желите шљокице, када се тиркизна јаја осуше, на четкицу ставите мало златног глитера. Држите четкицу натопљену шљокицама изнад јајета и провуците је кроз прсте како би се сјај равномјерно распоредио по јајету.

