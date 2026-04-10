Плава јаја за Васкрс уз помоћ купуса: Магија из кухиње коју морате да пробате

Аутор:АТВ
Коментари:0
За најљепша јаја искористите црвени купус и уз помоћ њега ћете добити прелијепу тиркизну боју.
Тиркизна је једна од омиљених и најоригиналнијих боја за фарбање јаја, а сви се питају како добити најбољу нијансу.
Кључ није у куповним класичним бојама за јаја. Вјеровали или не, црвеним купусом можете офарбати јаја за Васкрс и добити јединствену тиркизну плаву боју.
Многи који су пробали да офарбају јаја овом намирницом били су одушевљени крајњим резултатом, а ми вам препоручујемо да васкршњу корпу улепшате маштовитим тиркизним јајима са шљокицама.
12 куваних јаја
1 главица црвеног купуса
4 кашике алкохолног сирћета
четкица
шљокице по жељи
Исјецкајте црвени купус. У шерпу сипајте 5 шоља воде и додајте исецкани купус, па пустите да кључа 30 до 45 минута. Оставите купус да се потпуно охлади, па га извадите из воде. У воду у којој се кувао купус додајте 4 кашике алкохолног сирћета и добили сте боју за фарбање јаја.
Ставите јаја у дубоку шерпу или плех, важно је да буду размакнута, а затим их прелијте добијеном бојом. Јаја извадите из боје након сат времена ако желите свјетлију боју, а уколико вам се свиђа јарка тиркизна, онда их оставите да одстоје у боји 2 сата. Потребно је да преврнете јаја на другу страну на сваких пола сата како би боја била равномерна.
У почетку ћете добити љубичасту боју, али не брините, магија настаје тек касније и када извадите јаја из боје изненадиће вас прелијепа тиркизна боја.
Ако желите шљокице, када се тиркизна јаја осуше, на четкицу ставите мало златног глитера. Држите четкицу натопљену шљокицама изнад јајета и провуците је кроз прсте како би се сјај равномјерно распоредио по јајету.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
10 ч0
Савјети
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Савјети
8 ч0
Савјети
18 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
16
17
07
16
53
16
42
Тренутно на програму