Ево зашто дом у прољетном периоду има многе неугодне мирисе

Иако прољеће симболизује свјежину, управо тада многе особе примијете да њихов дом више не мирише онако како би требао, а стручњаци су појаснили зашто најчешће долази до појаве неугодних мириса.
Једна од најбољих ствари које доноси прољеће, уз много сунчеве свјетлости је могућност да отворите прозоре без страха од хладноће. У тим случајевима бисте могли примијетити како се у вашем дому почиње ширити устајали мирис.
Стручњак је за Реал Симпл појаснио шта стоји иза таквих неугодних мириса те на које начине можете дом одржати свјежим.
"На ширење мириса највише утичу топлина и влага. Током зиме, због слабе циркулације зрака, неугодни мириси из дрвених подова, зидова, тепиха, намјештаја и система гријања и вентилације се задржавају у простору", казао је стручњак за чишћење Ед Куинлан.
Посебан проблем представљају меке површине. Теписи и разне тканине својим влакнима задржавају честице и пружају велику површину на којој се мириси лако задржавају. Додатно, перут кућних љубимаца, урин и нечистоће унесене извана могу потакнути развој бактерија и појачати неугодне мирисе. Иако током зиме ови мириси пролазе непримијећено, с доласком топлијих дана И чешћим провјетравањем они постају израженији.
То је примјетно у домовима с тамним и влажним просторима, попут подрума или тешко доступних дијелова испод пода, гдје су услови погодни за развој плијесни. Како бисте спријечили стварање оваквих мириса, препоручује се усисавање бар два пута седмично, И то усисивачем с микрофилтрацијом.
"Врећицу замијените када се напуни до највише двије трећине како бисте одржали оптималну снагу усисавања", савјетује Куинлан.
Такође, овисно о томе колико се ваш дом користи, препоручује се професионално чишћење тепиха једном годишње. Брзо уклањање незгода с кућним љубимцима, проливених течности и других нечистоћа спрјечава продирање мириса у меке површине.
Без обзира на годишње доба, можете примијенити и њемачки начин провјетравања простора кратким, али интензивним отварањем прозора. Идеја је да се једном или два пута дневно, на пет до десет минута широм отворе прозори како би свјеж зрак брзо циркулисао и побољшао квалитет зрака у простору.
"То је одличан начин за уклањање устајалог зрака и одржавање свјежине током цијеле године", тврди Куинлан.
Када су прозори седмицама или мјесецима затворени, зрак у простору не циркулише довољно, због чега мириси постају устајали.
Прочишћивачи ваздуха могу помоћи у побољшању квалитете зрака у затвореном простору и дугорочно допринијети свјежијем мирису дома. Куинлан истиче да је најважније редовно одржавање дома, јер је то кључ како бисте прољеће дочекали без неугодних, устајалих мириса.
