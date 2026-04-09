Ово треба да знате: Ове намирнице оштећују зубе више од слаткиша

09.04.2026 22:47

Фото: Pexels / Photo by Karola G.

Већина људи вјерује да су слаткиши највећи непријатељ зуба. Међутим, стоматолози упозоравају да постоји нешто што може бити још опасније, а често га уносимо свакодневно.

У питању су кисела храна и пића.

Зашто су киселине опасније него што мислите?

За разлику од шећера, који индиректно утиче на зубе, киселине д‌јелују одмах – нападају зубну глеђ и постепено је разарају.Када глеђ ослаби, зуби постају осјетљиви, подложни пуцању и бржем кварењу. Проблем је што многе "здраве" намирнице спадају у ову групу.

Највећи скривени кривци:

  • цитрусно воће попут лимуна и наранџе
  • газирана пића
  • воћни сокови
  • кафа и вино

Ове намирнице садрже киселине које могу омекшати и истањити заштитни слој зуба, нарочито ако се конзумирају често.

Чак и напици без шећера могу бити штетни јер садрже киселине које нагризају глеђ.

Како да заштитите зубе?

Не морате потпуно избацити ове намирнице, али је важно како их конзумирате:

  • пијте кисела пића уз оброк, не стално
  • током дана исперите уста водом

након конзумације не перите зубе одмах, сачекајте бар 30 минута

Стручњаци наглашавају да је кључ у умјерености. Јер понекад проблем није у ономе што једемо – већ колико често то радимо, преноси Она.рс.

