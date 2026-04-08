За најљепша црвена васкршња јаја потребно вам је ово воће

АТВ
08.04.2026 15:48

Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Фото: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Свака домаћица зна колико фрустрације могу да донесу грешке при кувању и фарбању јаја и онај осјећај да нешто не радите како треба, али не знате тачно шта. И онда је сваке године иста прича - купујете друге боје, пажљиво кувате јаја, надате се неким невиђеним резултатима, а на крају добијете бледуњаву нијансу преко које једва дочекате да залијепите сличице.

Срећом, постоји најмање један природни трик који све то рјешава и даје јаја интензивне црвене боје.

Није ствар у боји из кесице, већ у ономе што већ имате у кухињи

Мало ко данас размишља о природним начинима фарбања, јер све дјелује лакше уз готове боје. Али управо ту већина прави грешку.

Јер оно што даје најлепшу, дубоку црвену нијансу не долази из кесице, него из воћа.

Један од најстаријих трикова за црвена јаја јесте кориштење сока од вишања.

Како да добијете ону праву црвену боју

Поступак није компликован, али постоји неколико ситница које праве огромну разлику.

Јаја се ставе у шерпу и прелију соком од вишања тако да буду потпуно покривена. Дода се мало соли и кашика сирћета, то помаже да се боја боље ухвати.

Кува се лагано, без журбе.

Али оно најважније долази послије.

Када се јаја скувају, не вадите их одмах. Оставите их да стоје у тој истој течности док се потпуно не охладе. Управо тада боја постаје дубља, пунија и равномјернија - она права, ватрена црвена која не изгледа вјештачки.

Још један трик који су домаћице некада обавезно користиле

Ако немате сок од вишања, постоји још једно решење које је скоро свака кућа некада имала.

Цвекла.

Може се исјећи и кувати заједно са јајима, или се јаја могу оставити у води са цвеклом неколико сати, па чак и преко ноћи. Резултат је интензивна, природна боја која изгледа богато и топло, потпуно другачије од куповних варијанти.

Мала грешка због које боја никад не испадне како треба

Колико год добар рецепт био, једна ствар може све да поквари.

Пребрзо вађење јаја из боје.

Ако их извадите док су још врућа, боја нема времена да се веже за љуску. Зато често испадне неуједначено или блиједо. Стрпљење је овде пола посла.

Завршни трик који прави разлику

Када се јаја осуше, многе домаћице раде још једну ствар коју млађе генерације често прескачу.

Премажу их са мало уља или, по старински, комадићем сланине.

Резултат?

Јаја добијају:

  • природан сјај,
  • дубљу боју, и
  • онај свечани изглед који одмах упада у очи.

Зашто су јаја некада била љепша него данас

Можда није ствар само у техникама. Можда је ствар у томе што се некада није журило. Фарбање јаја није било само обавеза, већ мали породични ритуал, са пажњом, стрпљењем и жељом да све испадне како треба.

И можда баш зато и данас тражите тај исти резултат.

Ако ове године желите нешто другачије, не морате куповати скупље боје. Не морате ни радити ништа компликовано. Довољно је да се вратите једноставним стварима које су провјерено давале резултат.

Често оно што тражимо, већ имамо у својој кухињи, а разлика се види већ на први поглед.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

