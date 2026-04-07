Свештеник открива у које три боје никако не треба фарбати јаја

07.04.2026 17:20

Васкршња јаја у корпи.
Фото: Pexels

Многи од нас за ускршња јаја бирају боје да буду што шареније, међутим мало ко зна да и нијансе које користимо носе одређену поруку.

Управо зато свештеници савјетују да се при фарбању јаја не водимо само естетиком, већ и значењем које стоји иза сваке боје, јер Ускрс није обичан дан - то је празник свјетлости и наде.

Ускрс је највећи хришћански празник, па црква препоручује да и фарбање јаја као симбол овог празника буде у складу са тим духом и симболиком. Свештеник Николај Савченко објаснио је да постоје три боје које је најбоље избјегавати, јер не осликавају дух празника Христовог васкрсења. Иако се у данашње време домаћице труде не само да примјене што атрактивније технике украшавања ускршњих јаја, већ да уведу иновације и кад је ријеч о бојама, ипак свештеници наводе да нису све боје прикладне за ускршња јаја.

Међу непожељним бојама су:

  • црна
  • смеђа
  • тамноплава

Таква тмурна палета више се повезује са Страдалном седмицом, последњом седмицом Ускршњег поста, кад се вјерници сећају Христове патње. Ускрс, међутим, симболизује васкрсење, обнову и радост, тако да тужни тонови нису прикладни. Требало би нагласити да не постоји строга забрана за коришћење ових боја за ускршња јаја. Наиме, одабир "погрешне" нијансе не сматра се грехом - то је више ствар традиције и празничног духа.

Које су боје најприкладније?

Главна ускршња боја је црвена. Она симболизује живот, побједу и славље. Најупечатљивија нијанса је она која се добија фарбањем јаја у луковини, а у манастиру Тумане посебну црвену боју постижу захваљујући јединственој техници фарбања јаја. Иначе, избор боје, узорака и метода украшавања зависи од сваке домаћице. Главно је да ускршња јаја доносе радост и допринесу свечаном осећају поводом највећег хришћанског празника, пише Стил.

