Свештеник открива у које три боје никако не треба фарбати јаја

Многи од нас за ускршња јаја бирају боје да буду што шареније, међутим мало ко зна да и нијансе које користимо носе одређену поруку.
Управо зато свештеници савјетују да се при фарбању јаја не водимо само естетиком, већ и значењем које стоји иза сваке боје, јер Ускрс није обичан дан - то је празник свјетлости и наде.
Ускрс је највећи хришћански празник, па црква препоручује да и фарбање јаја као симбол овог празника буде у складу са тим духом и симболиком. Свештеник Николај Савченко објаснио је да постоје три боје које је најбоље избјегавати, јер не осликавају дух празника Христовог васкрсења. Иако се у данашње време домаћице труде не само да примјене што атрактивније технике украшавања ускршњих јаја, већ да уведу иновације и кад је ријеч о бојама, ипак свештеници наводе да нису све боје прикладне за ускршња јаја.
Таква тмурна палета више се повезује са Страдалном седмицом, последњом седмицом Ускршњег поста, кад се вјерници сећају Христове патње. Ускрс, међутим, симболизује васкрсење, обнову и радост, тако да тужни тонови нису прикладни. Требало би нагласити да не постоји строга забрана за коришћење ових боја за ускршња јаја. Наиме, одабир "погрешне" нијансе не сматра се грехом - то је више ствар традиције и празничног духа.
Главна ускршња боја је црвена. Она симболизује живот, побједу и славље. Најупечатљивија нијанса је она која се добија фарбањем јаја у луковини, а у манастиру Тумане посебну црвену боју постижу захваљујући јединственој техници фарбања јаја. Иначе, избор боје, узорака и метода украшавања зависи од сваке домаћице. Главно је да ускршња јаја доносе радост и допринесу свечаном осећају поводом највећег хришћанског празника, пише Стил.
